Gigante dos alimentos fecha fábrica histórica e corta 260 funcionários

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Uma das maiores fabricantes de alimentos orgânicos congelados do mundo vai encerrar as atividades de uma de suas fábricas mais antigas nos Estados Unidos. A decisão faz parte de uma reorganização operacional da empresa para reduzir custos de produção e redistribuir suas linhas de fabricação.

O fechamento da Amy’s Kitchen afetará 260 trabalhadores e será realizado de maneira gradual. A produção atualmente concentrada na unidade será transferida para outras duas fábricas da companhia.

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Por que a fábrica será fechada?

A decisão está relacionada aos altos custos de manufatura. A empresa pretende reorganizar sua estrutura industrial para que cada unidade passe a se concentrar nas categorias de produtos em que apresenta maior eficiência.

Com a mudança, parte da produção será transferida para o Oregon e outra parcela seguirá para Idaho.

A companhia é conhecida pela fabricação de alimentos orgânicos congelados, incluindo pizzas, burritos, pratos prontos e sopas.

Para onde vai a produção da fábrica?

A redistribuição será feita entre duas unidades da empresa nos Estados Unidos. A fábrica de Medford, no Oregon, ficará responsável por parte das linhas de montagem e pelas receitas de pratos prontos.

Já a unidade de Pocatello, em Idaho, receberá o restante das categorias de alimentos congelados. A sede corporativa da companhia continuará em Petaluma, também na Califórnia, cidade onde a empresa foi criada.

Fábrica funcionava há quase 40 anos

A unidade de Santa Rosa estava em operação desde os primeiros anos da empresa e funcionava há quase quatro décadas.

Fundada em 1987, a companhia possui faturamento anual de aproximadamente US$ 1 bilhão em vendas no varejo, segundo informações divulgadas pelo NY Post. As vendas brutas diretas são estimadas em cerca de US$ 600 milhões.

O CEO da empresa, Paul Schiefer, afirmou que a decisão foi difícil e que alternativas foram analisadas antes da definição pelo encerramento da unidade.

“Isso é difícil, e deveria ser difícil. Analisamos todas as alternativas antes de chegarmos aqui. Temos uma força de trabalho leal em Santa Rosa e somos incrivelmente gratos por tudo o que eles contribuíram”, declarou ao NY Post.

Demissões também atingirão fábrica em Idaho

O plano de reorganização não ficará restrito à unidade de Santa Rosa.

A fábrica de enlatados localizada em Pocatello, Idaho, também terá dezenas de demissões permanentes. Os primeiros desligamentos estão previstos para começar em 18 de dezembro.

Em Santa Rosa, os cortes começarão no final deste ano e ocorrerão em etapas, com uma segunda fase prevista para meados do próximo ano.

Empresa promete apoio aos funcionários

Os trabalhadores afetados pelos cortes receberão pacotes de indenização, além de extensão da assistência para recolocação profissional.

A empresa também informou que disponibilizará serviços de aconselhamento psicológico aos funcionários atingidos pelas demissões.

A transferência da produção será feita gradualmente, enquanto as atividades da fábrica histórica de Santa Rosa são encerradas.