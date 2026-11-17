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O Concurso da Mega-Sena 3087 no valor de R$34 milhões, sorteado na noite desta terça-feira, 17, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não saiu para nenhum ganhador. Para o próximo sorteio, nesta quinta-feira, 19, o prêmio está estimado em 40 milhões.

Cinquenta e três bilhetes acertaram as cinco dezenas e cada jogador vai embolsar R$ 24.857,75 Na Bahia, foram três ganhadores nesta faixa, duas em Salvador e uma em Piatã.

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O próximo concurso 3088 da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira, 19, às 21h, no horário de Brasília.

Os números sorteados foram: 25 – 50 – 10 – 06 – 48 – 23.

Rateio do prêmio e ganhadores:

6 acertos (Sena): Nenhum ganhador

5 acertos (Quina): 53 apostas ganhadoras, R$ 24.857,75

4 acertos (Quadra): 3.173 apostas ganhadoras, R$ 593,15

Quanto um prêmio de R$ 34 milhões da Mega-Sena rende a partir desta quinta-feira, 19?

Rendimento mensal estimado:

Poupança: R$ 227.800 (isento de Imposto de Renda).

CDB (100% do CDI): R$ 282.200 líquidos, já descontado o IR.

Tesouro Selic: R$ 285.600 líquidos, aproximadamente, antes de eventuais taxas.

Em um mês, o rendimento ficaria entre R$ 220 mil e R$ 286 mil, dependendo da aplicação. Valores estimados com base nas taxas de novembro de 2026. O rendimento real pode variar; no Tesouro Selic, também podem incidir taxas de custódia.

Se um único apostador levar o prêmio integral e decidir investir o dinheiro em aplicações de renda fixa ou na poupança, poderá transformar a bolada em uma fonte de renda passiva mensal, mantendo o patrimônio investido.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessária a apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.

Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.

Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.