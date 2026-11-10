Mega-Sena sai para único apostador; sortudo vai levar R$ 3,2 milhões

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O prêmio principal do concurso da Mega-Sena 3084, estimado em R$ 3,5 milhões, saiu para um apostador de Iturama, em Minas Gerais. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira, 10, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Ele vai levar para casa R$ 3.287.949,91.

Vinte e nove apostas acertaram as cinco dezenas. Cada apostador embolsar R$ 28.344,40. Na Bahia, não houve ganhador nessa faixa.

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O próximo concurso 3085 da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira, 12, às 21h, no horário de Brasília. O valor estimado é de R$ 20 milhões.

Os números sorteados foram: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37

Rateio do prêmio e ganhadores:

6 acertos (Sena): Um ganhador

5 acertos (Quina): 29 apostas ganhadoras, R$ 28.344,40

4 acertos (Quadra): 2.264 apostas ganhadoras, R$ 518,66

Quanto um prêmio de R$ 3,5 milhões da Mega-Sena rende a partir desta quarta-feira, 11?

Rendimento mensal estimado:

Poupança:R$ 23.454,00 (isento de Imposto de Renda).

CDB (100% do CDI): R$ 29.078,00 líquidos, já descontado o IR.

Tesouro Selic: R$ 29.279,00 líquidos, aproximadamente, antes de eventuais taxas.

Em um mês, o rendimento ficaria entre R$ 20 mil e R$ 25 mil, dependendo da aplicação.

Valores estimados com base nas taxas de novembro de 2026. O rendimento real pode variar; no Tesouro Selic, também podem incidir taxas de custódia.

Se um único apostador levar o prêmio integral e decidir investir o dinheiro em aplicações de renda fixa ou na poupança, poderá transformar a bolada em uma fonte de renda passiva mensal, mantendo o patrimônio investido.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessária a apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Confira as regras de resgate dos montantes da Mega-Sena:

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.

Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.

Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.