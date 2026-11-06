Você apostou? Confira as seis dezenas sorteadas do concurso 3082

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O prêmio principal do concurso da Mega-Sena 3082, sorteado na noite desta sexta-feira, 6, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não saiu para nenhum apostador. Nenhum jogador acertou as dezenas e o montante que, estava estimado em R$ 55 milhões, acumulou.

Oitenta e uma apostas acertaram a quina e cada jogador vai receber R$ 20.116,27. Até esta publicação, a Caixa Econômica Federal não havia informado o detalhe completo do rateio.

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O próximo concurso 3083 da Mega-Sena acontece neste domingo, 8, às 11h, no horário de Brasília. O valor estimado é de R$ 60 milhões.

Os números sorteados foram: 04 – 16- 23 – 24 – 38 – 44

Rateio do prêmio e ganhadores:

6 acertos (Sena): Nenhum ganhador

5 acertos (Quina): 81 apostas ganhadoras, R$ 20.116,27.

4 acertos (Quadra): 4.527 apostas ganhadoras, R$ 514,19

Quanto um prêmio de R$ 55 milhões da Mega-Sena rende a partir deste sábado, 7?

Rendimento mensal estimado:

Poupança: R$ 368 mil.

CDB (100% do CDI): R$ 457 mil.

Tesouro Selic: R$ 463 mil.

Os valores são estimativas líquidas de Imposto de Renda, quando aplicável, calculadas proporcionalmente a partir de simulações de novembro de 2026.

Se um único apostador levar o prêmio integral e decidir investir o dinheiro em aplicações de renda fixa ou na poupança, poderá transformar a bolada em uma fonte de renda passiva mensal, mantendo o patrimônio investido.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessária a apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Confira as regras de resgate dos montantes da Mega-Sena:

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.

Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.

Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.