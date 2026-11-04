Lotofácil: 17 apostas da Bahia são premiadas em nove cidades

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O concurso 3821 da Lotofácil, realizado na noite desta quarta-feira, 4, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve ganhadores na faixa principal, que tinha prêmio estimado em R$ 2 milhões. No entanto, 17 apostas baianas acertaram as 14 dezenas e vão embolsar, cada uma, R$ 2.214,50.

Os ganhadores estão distribuídos em nove cidades baianas. Entre essas estão Alagoinhas, Candeias, Ilhéus, Lauro de Freitas e Ibicaraí.

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Números sorteados - 01 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25

Quando acontece os sorteios e onde fazer as apostas

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sexta-feira, 21h, e aos domingos, às 11h. As apostas podem ser realizadas nas mais de 13 mil casas lotéricas do país ou por meio da internet, nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50, já a máxima, com 20 dezenas, sai por R$ 46.512. Também é possível escolher quantidades intermediárias de números.

Quantidade de números jogados e valores

16 - R$ 48,00

17 - R$ 408,00

18 - R$ 2.448,00

19 - R$ 11.628,00

Caso o jogador não queira ficar trocando de dezenas, é possível optar pela Teimosinha - recurso da que permite concorrer com a mesma aposta em vários concursos consecutivos, sem precisar registrar um novo jogo a cada sorteio.

Resumo do concurso

15 acertos - Nenhum ganhador

14 acertos -158 apostas ganhadoras, R$ 2.214,50

13 acertos - 6534 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos - 82368 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos - 455412 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Concurso 3822

O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira, 5, e o valor estimado do prêmio é de R$ 5 milhões. Caso o prêmio principal não saia para nenhum ganhador, o prêmio ficará acumulado até o sorteio da sexta-feira, 6.