Lotofácil de R$ 5 milhões premia apostadores baianos; veja se você é um deles

Siga o A TARDE no Google

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3822 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira, 5, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os sortudos, de São Paulo e São Gabriel, no Rio Grande do Sul, vão dividir o prêmio de R$ 5 milhões e cada um vai embolsar R$1.433.853,15.

Jogos da Bahia também foram contempladas neste sorteio. Quarenta e duas apostas baianas, em 24 cidades, acertaram as 14 dezenas e vão levar para casa, cada uma, R$ 1.075,91.

Tudo sobre Loterias em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Alguns dos jogos ganhadores foram realizados em Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Araci e Dias d'Ávila.

Números sorteados - 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25

Quando acontece os sorteios e onde fazer as apostas

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sexta-feira, 21h, e aos domingos, às 11h. A apostas podem ser realizadas nas mais de 13 mil casas lotéricas do país ou por meio da internet, através dos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50, enquanto a máxima, com 20 dezenas, sai por R$ 46.512. Também é possível escolher outras quantidades de números.

Caso o jogador não queira ficar trocando de dezenas, é possível optar pela Teimosinha - recurso da que permite concorrer com a mesma aposta em vários concursos consecutivos, sem precisar registrar um novo jogo a cada sorteio.

Quantidade de números jogados e valores

16 - R$ 48,00

17 - R$ 408,00

18 - R$ 2.448,00

19 - R$ 11.628,00

Resumo do concurso

15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 1.433.853,15

14 acertos - 733 apostas ganhadoras, R$ 1.075,91

13 acertos - 17381 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos - 161866 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos - 820239 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Concurso 3823

O próximo sorteio acontece nesta sexta-feira, 6, e o valor estimado do prêmio é de R$ R$ 2 milhões. Caso o prêmio principal não saia para nenhum ganhador, o prêmio ficará acumulado até o sorteio do domingo, 7.