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SORTUDOS

Lotofácil de R$ 5 milhões premia apostadores baianos; veja se você é um deles

Prêmio principal saiu para três apostas; na Bahia, 42 bilhetes acertaram 14 dezenas

Andrêzza Moura
Por
Baianos
Baianos - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3822 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira, 5, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os sortudos, de São Paulo e São Gabriel, no Rio Grande do Sul, vão dividir o prêmio de R$ 5 milhões e cada um vai embolsar R$1.433.853,15.

Jogos da Bahia também foram contempladas neste sorteio. Quarenta e duas apostas baianas, em 24 cidades, acertaram as 14 dezenas e vão levar para casa, cada uma, R$ 1.075,91.

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Alguns dos jogos ganhadores foram realizados em Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Araci e Dias d'Ávila.

Números sorteados - 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25

Quando acontece os sorteios e onde fazer as apostas

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sexta-feira, 21h, e aos domingos, às 11h. A apostas podem ser realizadas nas mais de 13 mil casas lotéricas do país ou por meio da internet, através dos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50, enquanto a máxima, com 20 dezenas, sai por R$ 46.512. Também é possível escolher outras quantidades de números.

Caso o jogador não queira ficar trocando de dezenas, é possível optar pela Teimosinha - recurso da que permite concorrer com a mesma aposta em vários concursos consecutivos, sem precisar registrar um novo jogo a cada sorteio.

Quantidade de números jogados e valores

  • 16 - R$ 48,00
  • 17 - R$ 408,00
  • 18 - R$ 2.448,00
  • 19 - R$ 11.628,00

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Resumo do concurso

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 1.433.853,15
  • 14 acertos - 733 apostas ganhadoras, R$ 1.075,91
  • 13 acertos - 17381 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 161866 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 820239 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Concurso 3823

O próximo sorteio acontece nesta sexta-feira, 6, e o valor estimado do prêmio é de R$ R$ 2 milhões. Caso o prêmio principal não saia para nenhum ganhador, o prêmio ficará acumulado até o sorteio do domingo, 7.

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lotofácil Prêmio da Lotofácil

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