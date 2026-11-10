Com prêmios de até R$ 4,5 milhões, Loteca terá dois concursos especiais em novembro

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A Loteca terá dois concursos especiais consecutivos no mês de novembro. Com premiação total estimada em R$ 4,5 milhões, o concurso 1284 terá prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, e o concurso 1285, em R$ 1 milhão.

Para o primeiro, as apostas poderão ser realizadas a partir de 17 de novembro e seguem até o dia 21. A apuração do concurso será realizada em 23 de novembro.

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Já o concurso 1285, está previsto para ocorrer junto com a final da Libertadores e jogos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. As apostas poderão ser registradas a partir do dia 23 de novembro e seguem até o dia 28. Ambas as premiações ainda não tiveram os horários confirmados.

Jogos de destaque acompanham as próximas edições

Os concursos reúnem partidas de destaques do futebol brasileiro. A edição 1284 tem jogos previstos para os dias 21 e 22 de novembro, incluindo a final da Copa Sul-Americana e partidas da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

A programação dupla poderá incluir jogos dos playoffs da Série B ou de torneios europeus, dependendo da disponibilidade. Os confrontos e horários ainda serão confirmados.

Prêmio acumula para concursos especiais?

Nos concursos especiais da Loteca, o prêmio principal não acumula. Quando não acontece uma aposta vencedora com 14 acertos, o valor destinado à primeira faixa será dividido entre os vencedores de 13 jogos.

Em casos onde não houver apostas premiadas em nenhuma das duas faixas, os valores acumulam para a primeira faixa do concurso seguinte.

Do valor destinado ao pagamento dos prêmios, 90% são direcionados à faixa de 14 acertos e 10% à faixa de 13 acertos, além das parcelas acumuladas previstas nas regras da modalidade.

Como apostar na Loteca?

A aposta mínima na Loteca custa R$ 4 e dá direito a um duplo. As apostas podem ser feitas nas unidades lotéricas, no app Loterias CAIXA e no portal Loterias Online da CAIXA. Os concursos especiais utilizarão os mesmos volantes regulares da modalidade.

Também é possível participar por meio do Bolão CAIXA. Na Loteca, o bolão tem valor mínimo de R$ 16, com cotas a partir de R$ 4. Cada bolão pode ter de duas a 50 cotas.

Na Loteca, o resultado é definido a partir dos placares das partidas que compõem a grade. O sorteio ocorre apenas em caso de cancelamento ou suspensão de partida, conforme as regras da modalidade.