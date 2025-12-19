Menu
BRASIL

Lula cancela repasse a show de Zezé Di Camargo após polêmica com SBT

Informação foi divulgada pelo prefeito da cidade onde está marcada a apresentação do sertanejo

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

19/12/2025 - 22:43 h
Lula marcou presença no evento de lançamento do SBT News
Lula marcou presença no evento de lançamento do SBT News -

O prefeito da cidade de Marabá, a quinta mais populosa do Pará, afirmou em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 19, que o Governo Lula, por meio do Ministério do Turismo, cancelou o repasse de R$ 1 milhão destinado ao show de Zezé Di Camargo, previsto para o Réveillon do município.

O Delegado Toni Cunha (PSC), como é conhecido o prefeito da cidade, classificou a decisão como “perseguição política” e garantiu que manterá a apresentação mesmo sem os recursos federais.

“O Governo Lula, em um ato de perseguição a Zezé Di Camargo e ao povo de Marabá, mesmo após empenho e aprovação de seu próprio Ministério do Turismo, mandou cancelar o custeio que prometeu para Marabá. Marabá vai pagar e o show está mantido! Determinei que a Procuradoria entre na Justiça contra o Governo Federal!”, disparou o prefeito de Marabá.

Leia Também:

Ator demitido do SBT por apoiar Zezé se pronuncia: "Não tenho mágoa"
Lula detona Zezé Di Camargo após polêmica no SBT: “Cretinice”
Zezé Di Camargo embolsou cerca de R$ 20 milhões de verba pública em 2025

Polêmica com o SBT

Recentemente, Zezé compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que critica evento de lançamento do SBT News, novo canal jornalístico do grupo, que teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da primeira-dama Janja, do ministro do STF Alexandre de Moraes e de outras figuras políticas, o que motivou a reação do cantor.

Segundo Zezé, a presença das autoridades é um sinal de mudança de posicionamento da emissora, de modo que ele não se sente confortável em ter sua imagem vinculada a esse novo momento.

Tags:

governo Lula SBT News show Zezé Di Camargo

x