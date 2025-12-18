Lula detona Zezé Di Camargo após polêmica no SBT: “Cretinice”

Lula reagiu a crítcas de Zezé contra as filhas de Silvio Santos. - Foto: Ricardo Stuckert-PR / Redes Sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa das filhas de Silvio Santos, após as críticas feitas pelo cantor Zezé Di Camargo ao SBT, em razão da participação do petista e de ministros do STF no evento de inauguração do canal de notícias “SBT News”, na semana passada.

Ao final da entrevista coletiva no Palácio do Planalto, na manhã desta quinta-feira, 18, Lula pediu a palavra e comentou sobre o assunto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Quem é do SBT aqui? Quero que você transmita às filhas do Silvio Santos a minha solidariedade pela cretinice do ataque que o Zezé Di Camargo fez a elas. Ele não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas fez a mulheres. E quero terminar dizendo para vocês, mulheres, que a minha luta contra o feminicídio é de verdade”, disse o petista.

RAPAZ!!! Lula não deixou barato e DETONOU Zezé Di Camargo após o cantor atacar as filhas de Silvio Santos: “Ele não teria coragem de fazer esses ataques a homens, mas fez às mulheres” 👏🏾 pic.twitter.com/ZWN3iTaL9q — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) December 18, 2025

Relembre

Em vídeo nas redes sociais no início da semana, Zezé pediu que o SBT não veiculasse o especial de Natal que o cantor gravou e disse que as filhas de Silvio Santos estavam se “prostituindo” para o governo.