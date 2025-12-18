Menu
DEFESA

Lula detona Zezé Di Camargo após polêmica no SBT: “Cretinice”

"Ele não teria coragem de fazer aquele ataque a homens", disse o presidente

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

18/12/2025 - 16:14 h
Lula reagiu a crítcas de Zezé contra as filhas de Silvio Santos.
Lula reagiu a crítcas de Zezé contra as filhas de Silvio Santos. -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa das filhas de Silvio Santos, após as críticas feitas pelo cantor Zezé Di Camargo ao SBT, em razão da participação do petista e de ministros do STF no evento de inauguração do canal de notícias “SBT News”, na semana passada.

Leia Também:

Zezé Di Camargo embolsou cerca de R$ 20 milhões de verba pública em 2025
SBT impõe regra contra Zezé Di Camargo após polêmica
Zezé Di Camargo pede desculpas após polêmica com SBT

Ao final da entrevista coletiva no Palácio do Planalto, na manhã desta quinta-feira, 18, Lula pediu a palavra e comentou sobre o assunto.

“Quem é do SBT aqui? Quero que você transmita às filhas do Silvio Santos a minha solidariedade pela cretinice do ataque que o Zezé Di Camargo fez a elas. Ele não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas fez a mulheres. E quero terminar dizendo para vocês, mulheres, que a minha luta contra o feminicídio é de verdade”, disse o petista.

Relembre

Em vídeo nas redes sociais no início da semana, Zezé pediu que o SBT não veiculasse o especial de Natal que o cantor gravou e disse que as filhas de Silvio Santos estavam se “prostituindo” para o governo.

Tags:

feminicídio feminismo Lula SBT News sílvio santos Zezé Di Camargo

x