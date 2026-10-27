Lula interrompe mandato? Vidente que acertou eleição alerta saúde

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O médium e espiritualista Robério de Ogum voltou a fazer previsões sobre o cenário político brasileiro após ter antecipado a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, o presidente não permanecerá no cargo até o fim do mandato, mas a saída não ocorreria por meio de um impeachment.

“O plano espiritual me mostrou no ano passado que Lula venceria a eleição. E isso aconteceu. Afirmo isso desde 2025. Mas vejo também que ele não vai terminar o mandato”, afirmou.

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De acordo com Robério, sua previsão aponta para um possível afastamento de Lula por questões de saúde, o que levaria o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) a assumir a Presidência da República.

Em seguida, acrescentou: “Não é por desencarne. É por afastamento, por motivo de saúde. Até então, Lula vai governar com tranquilidade e vai tirar muito projeto do papel”.

Robério de Ogum prevê futuro político de Alckmin

Na avaliação do espiritualista, a eventual chegada de Alckmin à Presidência teria repercussões na política nacional. Ele prevê que o vice-presidente ganharia força para disputar e vencer uma futura eleição presidencial.

Robério também acredita que Alckmin deixaria de ser associado principalmente à sua trajetória política em São Paulo para conquistar maior projeção nacional.

“Ele vai ser o sucessor do Lula e será eleito”, declarou. “E a direita passa a ficar dividida, o Alckmin é o grande nome daqui para frente. É o que o plano espiritual me revela”.

Previsão aponta disputas judiciais e instabilidade política

Além das previsões sobre Lula e Alckmin, Robério afirmou que o país poderá atravessar um período de tensão política, marcado por disputas na Justiça, conflitos institucionais e pressões envolvendo o governo paulista.

“Será um momento de renovação e de transformação política. Vejo uma guerra judicial, algo sério, muita disputa e revelações vindo à tona”, disse.

Médium já havia previsto reeleição de Lula

As novas declarações foram feitas após Robério relembrar uma previsão divulgada em 2025, quando afirmou que Lula venceria a disputa presidencial. Na ocasião, ele comentou o assunto no programa Chupim, da Metropolitana FM.

A previsão também foi mencionada em outras entrevistas, entre elas uma participação no podcast PodeMais, apresentado pela jornalista Mara Ferraz, após o primeiro turno das eleições.

As declarações sobre o futuro de Lula e de Alckmin são previsões pessoais do médium e não constituem evidências de que o presidente deixará o cargo ou de que o vice será eleito em uma futura disputa.,

Lula teve plantão médico na eleição após previsões sobre saúde

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), permaneceu de plantão no Hotel Intercontinental, em São Paulo, durante a apuração das Eleições 2026, neste domingo (25). De acordo com informações do Terra, o profissional ficou próximo ao núcleo da campanha petista para prestar atendimento ao presidente caso fosse necessário.

Durante a campanha, duas videntes divulgaram previsões sobre uma suposta morte de Lula. Chaline Grazik, conhecida como “Vidente das Estrelas”, afirmou que o presidente morreria repentinamente. Já Vó Bahiana, conhecida nas redes sociais como “Vidente dos Famosos”, disse ter sonhado que Lula sofreria um infarto fatal em 25 de outubro.

Não há evidências médicas que sustentem essas previsões. Também não foi informado que o plantão médico tenha sido motivado pelas declarações das videntes.