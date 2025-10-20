Menu
MORADIA

Lula lança mega programa de R$ 40 bilhões para casas populares

Iniciativa será apresentada pelo presidente, nesta segunda-feira, 20, em Brasília

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/10/2025 - 8:58 h
Presidente Lula durante entrega de casa do Minha Casa, Minha Vida, no Maranhão
O presidente Lula (PT) vai lançar, nesta segunda-feira, 20, o programa Reforma Casa Brasil, que vai disponibilizar R$ 40 bilhões em crédito para reformas e melhorias em moradias populares em todo o país.

Do total de recursos, R$ 30 bilhões virão do Fundo Social, destinados a famílias com renda de até R$ 9.600. Outros R$ 10 bilhões serão disponibilizados pela Caixa, por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), para faixas de renda superiores — nesse caso, serão cobradas taxas de mercado.

A iniciativa tem como público-alvo famílias que já possuem imóvel, mas enfrentam problemas estruturais como telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação. A meta inicial do governo é realizar 1,5 milhão de contratações.

Faixas de renda

O programa, segundo O Globo, é uma das apostas de agenda do governo às vésperas da eleição de 2026. O Reforma Casa Brasil prevê a divisão dos beneficiários por faixas de renda familiar e juros mais baixos que os praticados no mercado.

Na faixa 1, com renda familiar bruta de até R$ 3.200, o juro será de 1,17% ao mês. Já na faixa 2, de R$ 3.200,01 a R$ 9.600, será de 1,95% ao mês. Além disso, o Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) vai dar suporte aos financiamentos da faixa 1 em caso de inadimplência. Os empréstimos serão realizados com recursos do Fundo Social.

Os interessados só poderão contratar um financiamento por vez, com prazo de amortização entre 24 e 60 meses, ou de 2 a 5 anos. O valor da parcela será limitado a 25% da renda familiar.

Conforme o governo, os imóveis têm de estar localizados em área urbana e ter destinação residencial ou mista. Os recursos poderão ser usados para compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra, contratação de projetos e orientação técnica.

x