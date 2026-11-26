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A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) manifestou, nesta quinta-feira, 26, repúdio às declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a carne bovina brasileira.



A entidade criticou o uso da expressão “carne dopada” e contestou as restrições impostas pela União Europeia à exportação do produto brasileiro.

Associação rebate declaração de Macron

Em nota, a ABIEC afirmou que a expressão utilizada pelo presidente francês não corresponde à realidade sanitária da produção brasileira.



A entidade também questionou a ausência de justificativas técnicas ou científicas que comprovem riscos à saúde dos consumidores para fundamentar a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar carne para a Europa.

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A associação destacou ainda que Macron comemorou a restrição comercial como uma vitória de sua oposição ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Para os exportadores brasileiros, a postura evidencia o caráter político e protecionista da medida.





Entenda o motivo da restrição europeia

Segundo a ABIEC, a decisão da União Europeia está relacionada a novas exigências regulatórias sobre o controle do uso de antimicrobianos durante o ciclo produtivo dos animais, e não à comprovação de riscos à saúde dos consumidores.

Na manifestação, a entidade também criticou o que considera falta de reciprocidade nas relações comerciais entre os dois blocos. “Não se justifica, portanto, tratar o Brasil como uma ameaça aos produtores europeus”, destacou a associação.

Brasil exporta carne para mais de 170 países

A ABIEC ressaltou que o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de carne bovina, com negociações comerciais em mais de 170 países. Segundo a entidade, a União Europeia representa aproximadamente 5% das exportações brasileiras do setor.