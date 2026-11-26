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O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em encontro que aconteceu nesta quinta-feira, 25, no Palácio do Alvorada, em Brasília.

Essa é a primeira vez em que os dois políticos se encontram após o resultado das eleições presidenciais. Durante a campanha deste ano para o Palácio do Planalto, Cleitinho, que foi eleito ainda no primeiro turno, apoiou abertamente Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado pelo petista no segundo turno.

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O encontro ocorreu junto com as movimentações recentes de Cleitinho, que tem dito que pretende dialogar com políticos de diferentes correntes, apesar de se apresentar como alguém identificado com as pautas da esquerda.

Na conversa, os dois trataram de temas de interesse de Minas Gerais, como a dívida do Estado com a União, que chega próximo aos R$ 200 bilhões.

Cleitinho prega diálogo com Lula

Cleitinho usou as redes sociais, logo após o encontro com Lula, para pregar o diálogo com o Planalto, deixando para trás as divergências ideológicas.

"Foi uma conversa cordial e respeitosa, na qual discutimos os melhores caminhos e cenários para os próximos quatro anos, sempre buscando o que for mais favorável ao desenvolvimento de Minas Gerais", escreveu em um posto no qual aparece ao lado de Lula.