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O secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, afirmou nesta quinta-feira, 26, que a decisão expedida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a favor da ex-presidente Dilma Rousseff reforça a tese sustentada pelo partido sobre o caso.

"Para nós, do Partido dos Trabalhadores, essa decisão reforça os questionamentos que fizemos desde o início sobre o processo que afastou uma presidenta democraticamente eleita", escreveu o titular nas redes sociais.

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Na publicação, Loyola considerou o afastamento da ex-presidente como "uma das maiores injustiças políticas da história" e criticou o impeachment contra a petista aprovado no Congresso em 2016, devido às pedaladas fiscais.

"Tentaram desqualificar sua trajetória, comprometer sua honra e apagar seu legado. Mas jamais conseguiram tirar dela sua dignidade, sua coragem e sua coerência política".

Por fim, o Serin disse: "Defender Dilma é também defender a soberania do voto popular, a democracia e o direito de um povo decidir os rumos do seu país".

Após 12 anos, TCU arquiva processo das pedaladas fiscais de Dilma

O Tribunal de Contas da União (TCU) arquivou, após quase 12 anos, o processo que investigava possíveis irregularidades na gestão fiscal e orçamentária do governo Dilma Rousseff em 2014, relacionadas às chamadas “pedaladas fiscais”.

Por unanimidade, o tribunal afastou a aplicação de multas à ex-presidente, ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, à atual ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e ao ex-secretário do Tesouro Nacional Arno Augustin.

A decisão não altera, porém, a rejeição das contas do governo federal daquele ano pelo TCU.

As irregularidades apontadas foram consideradas no julgamento das contas de 2014, cujo parecer contribuiu para o processo de impeachment de Dilma, em 2016.

A representação que deu origem ao processo foi apresentada em dezembro de 2014 pelo então senador Aécio Neves, derrotado por Dilma na eleição presidencial daquele ano.