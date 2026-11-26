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O Tribunal de Contas da União (TCU) arquivou, após quase 12 anos, o processo que investigava possíveis irregularidades na gestão fiscal e orçamentária do governo Dilma Rousseff em 2014, relacionadas às chamadas “pedaladas fiscais”.

Por unanimidade, o tribunal afastou a aplicação de multas à ex-presidente, ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, à atual ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e ao ex-secretário do Tesouro Nacional Arno Augustin.

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A decisão não altera, porém, a rejeição das contas do governo federal daquele ano pelo TCU.

As irregularidades apontadas foram consideradas no julgamento das contas de 2014, cujo parecer contribuiu para o processo de impeachment de Dilma, em 2016.

A representação que deu origem ao processo foi apresentada em dezembro de 2014 pelo então senador Aécio Neves, derrotado por Dilma na eleição presidencial daquele ano.

Ele questionou o cumprimento da meta fiscal, a abertura de créditos suplementares e o contingenciamento de gastos do governo.

Na quarta-feira, 25, o relator do caso, ministro Odair Cunha, afirmou que as informações reunidas não demonstram dolo ou erro grosseiro na conduta dos agentes públicos que justifique a aplicação de multas.

Contas de 2014 ainda aguardam análise do Congresso

Em 2015, o TCU recomendou a rejeição das contas do governo federal referentes a 2014.

A decisão final, no entanto, cabe ao Congresso Nacional, que ainda não concluiu a análise.