“Nunca mais falou comigo depois do impeachment”, diz Temer sobre Dilma

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O ex-presidente Michel Temer (MDB), revelou que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) nunca mais falou com ele após o processo que culminou no impeachment da petista.

Ele afirmou que, no seu discurso de posse, quando Dilma foi afastada do cargo e ele assumiu a Presidência, fez um gesto público de respeito institucional a ela.

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“O tempo passou, e eu posso dizer essas coisas. Se você verificar o meu discurso de posse na interinidade, eu disse: 'Eu quero pedir um aplauso, eu respeito muito, institucionalmente, a senhora ex-presidente”, disse em entrevista ao Uol.

Golpe

Frequentemente rotulado como “golpista” por petistas, o ex-presidente defendeu que houve uma tentativa de golpe nos atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, o "desejo" golpista se manifestou pela invasão dos prédios que abrigam os Poderes da República.

"A intenção [de golpe], [houve] sim. Houve o desejo, sem dúvida alguma. Porque a invasão não foi aos prédios. Foi aos prédios que abrigavam os Poderes. Portanto, houve tentativa de golpe", avaliou.

Além disso, Temer também elogiou o Supremo Tribunal Federal (STF), bem como a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente afirmou que as decisões da Corte e do magistrado, em especial durante as eleições, foram importantes para "fortalecer a democracia".