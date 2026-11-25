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O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), cumpre nesta quarta-feira, 25, uma agenda em Brasília para buscar investimentos e novos projetos para a Bahia.

Entre os compromissos está uma reunião com representantes do grupo chinês Geely Technology, que demonstrou interesse em investir na implantação e na futura operação do Porto Sul, em Ilhéus.

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A agenda também prevê a contratação de 400 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, que serão construídas em Irecê.

O acordo será assinado no Ministério das Cidades, com a presença do ministro Vladimir Lima, e contempla três empreendimentos, com investimento superior a R$ 60 milhões.

Acompanhado dos secretários estaduais Adolpho Loyola (Relações Institucionais), Manoel Vitório (Fazenda) e Eracy Lafuente (Casa Civil), Jerônimo também terá reuniões nos ministérios das Cidades, da Fazenda, da Previdência Social e do Planejamento.