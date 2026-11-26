Em entrevista concedida nesta quinta-feira, 26, ao programa Café das 7, da rádio A TARDE FM, e ao portal A TARDE, o deputado federal eleito, Lucas Reis (PT-BA), apresentou os eixos de atuação para o primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

Eleito em outubro com 192.080 votos, o petista afirmou que pretende alinhar o trabalho em Brasília às gestões do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ampliar os repasses destinados aos municípios baianos.

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Eu quero ser um soldado do governador da Bahia na Câmara dos Deputados. Eu entendo que nós precisamos atrair mais investimentos, trazer mais recursos para o nosso estado Lucas Reis - deputado federal eleito pelo PT-BA

De acordo com o parlamentar, o mandato vai priorizar o desenvolvimento econômico a partir das vocações regionais, o fortalecimento da agricultura familiar e a continuidade de políticas nas áreas de saúde, educação em tempo integral e infraestrutura.

Lucas acrescentou ainda que vai utilizar a experiência recente adquirida no acompanhamento da atuação do senador Jaques Wagner (PT-BA) no Congresso Nacional para facilitar a articulação política do estado.

Mais votado pelo PT nas últimas eleições, na disputa por uma cadeira na Câmara Federal, o futuro parlamentar citou crescimento do PL no Congresso, porém avaliou que a direita não tenha conquistado o controle do Legislativo. O parlamentar destacou que a aproximação entre o Centrão e a esquerda tem contribuído para isolar o PL.

​Espaço na Esplanada e órgãos

​Lucas Reis avaliou que a votação expressiva obtida por Lula na Bahia no segundo turno credencia o estado a reivindicar maior presença na estrutura federal, para além da ocupação de ministérios.

Citou ainda a importância de garantir representantes baianos em órgãos ligados ao desenvolvimento regional, como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e o Banco do Nordeste.

​Questionado sobre eventuais indicações, o deputado eleito evitou antecipar nomes e afirmou que a negociação deve ocorrer diretamente entre o presidente e os principais líderes governistas do estado: o governador Jerônimo Rodrigues e os senadores Jaques Wagner, Otto Alencar (PSD-BA) e Rui Costa (PT), eleito para o Senado neste ano.

​Sobre a possibilidade de Rui Costa retornar ao primeiro escalão federal em vez de assumir imediatamente a cadeira no Senado, hipótese que envolve especulações sobre um eventual Ministério da Segurança Pública, Reis destacou o currículo do ex-governador.

Quem foi ministro da Casa Civil pode ser ministro de qualquer pasta. Ele pode assumir qualquer pasta, se provocado ou convidado pelo presidente Lula

​Regulação das big techs

​No campo legislativo nacional, Lucas Reis apontou aregulação econômica das grandes plataformas digitais como uma das pautas centrais em debate na Câmara, destacando que a proposta está prevista para votação na próxima semana, antes mesmo da posse dos novos deputados.

​O petista rebateu críticas da oposição que associam o projeto à censura e sustentou que o texto trata exclusivamente de regras concorrenciais e transparência algorítmica, com participação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Como exemplo, citou a concentração de mercado e o funcionamento de marketplaces como Amazon e Shopee na exibição de produtos aos consumidores. "Nada tem a ver com conteúdo, com moderação de conteúdo. Tem a ver basicamente com a questão econômica, com a regulação econômica", afirmou.

​Reis também lembrou que o PT obteve decisões favoráveis no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao questionar o tratamento dado pela Meta a campanhas políticas durante a eleição.

Para o deputado eleito, outras matérias consideradas sensíveis na próxima legislatura vão demandar mobilização popular nas redes sociais e nas ruas para assegurar maioria parlamentar e o cumprimento dos compromissos firmados por Lula na campanha.