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O deputado federal eleito Lucas Reis (PT-BA) apontou a regulação econômica das grandes plataformas digitais, conhecidas como big techs, entre os temas polêmicos que devem ser debatidos na Câmara dos Deputados a partir do próximo ano.

Em entrevista ao programa Café das 7, da rádio A TARDE FM, nesta quinta-feira, 26, o petista defendeu a proposta e afirmou que a discussão não envolve censura ou moderação de conteúdo, mas o funcionamento econômico das empresas.

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A entrevista foi conduzida pelo apresentador Jefferson Beltrão e contou com a participação do editor de política do portal A TARDE, Eduardo Dias. Durante a conversa, Lucas Reis afirmou que a proposta de regulação econômica das plataformas digitais foi pautada para votação na Câmara na próxima semana, embora ele ainda não tenha assumido o mandato.

“Precisamos fazer isso. O que vai ser votado na próxima semana na Câmara dos Deputados é a regulação econômica das big techs”, declarou.

Proposta prevê atuação do Cade

Segundo Lucas Reis, a proposta busca estabelecer mecanismos de controle sobre a atuação econômica das plataformas digitais, com participação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O parlamentar eleito afirmou que o objetivo é ampliar a transparência e evitar práticas que possam prejudicar a concorrência.

Como exemplo, ele citou o funcionamento de marketplaces, como Amazon e Shopee, que, segundo ele, podem definir quais produtos são exibidos e a ordem em que aparecem para os consumidores.

“Você não tem transparência algorítmica, por assim dizer. Você não tem a opção de desligar o algoritmo. [...] Isso gera, do ponto de vista econômico, uma concentração”, afirmou.

Para Reis, a falta de mecanismos de controle pode favorecer empresas que pertencem aos próprios conglomerados responsáveis pelas plataformas, criando desequilíbrios na concorrência.

O deputado eleito também destacou a importância dos marketplaces para o comércio brasileiro e afirmou que milhões de consumidores utilizam essas plataformas para realizar compras. Na avaliação dele, a regulação deve estabelecer condições mais equilibradas para a atuação das empresas no mercado digital.

Debate sobre censura

Durante a entrevista, Lucas Reis criticou argumentos de setores da oposição que classificam a proposta como censura. O petista afirmou que a regulação econômica não trata da moderação de conteúdo ou da retirada de publicações das redes sociais.

“Nada tem a ver com conteúdo, com moderação de conteúdo. Tem a ver basicamente com a questão econômica, com a regulação econômica”, declarou.

O parlamentar eleito também atribuiu parte do debate à experiência recente do PT durante a campanha eleitoral. Segundo ele, o partido obteve decisões favoráveis no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao questionar o tratamento dado pela Meta às campanhas políticas.

Reis destacou a atuação de integrantes do partido na discussão sobre o funcionamento das plataformas digitais durante o processo eleitoral.

Mobilização popular e pautas do governo Lula

Além da regulação das big techs, Lucas Reis afirmou que a próxima legislatura deverá enfrentar outros temas considerados sensíveis e que, na avaliação dele, exigirão mobilização popular.

O deputado eleito defendeu a participação da população nas redes sociais e nas ruas para pressionar pela aprovação de propostas e pelo cumprimento dos compromissos assumidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha eleitoral.

“Nós vamos ter outros temas sensíveis. Nós vamos ter muitos temas que nós vamos precisar de mobilização popular na rede, na rua, para garantir aquilo que o presidente Lula se comprometeu ao longo da campanha, principalmente na campanha no segundo turno, ser cumprido”, afirmou.

Para Reis, a mobilização será importante para garantir apoio no Congresso Nacional às pautas do governo federal.

“E, para isso, nós vamos precisar garantir maioria no Congresso a partir da mobilização popular”, concluiu.