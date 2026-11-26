Depois de contribuir de forma expressiva para a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República no segundo turno, aliados baianos do petista esperam que a Bahia tenha uma representação forte no próximo governo.

A expectativa, no entanto, vai além da ocupação de cargos na Esplanada dos Ministérios e inclui espaços estratégicos em órgãos ligados ao desenvolvimento do estado.

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Em conversa com o portal A TARDE na manhã desta quinta-feira, 26, o deputado federal eleito Lucas Reis (PT-BA) afirmou que a Bahia precisa ter representantes em instituições como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), além de outros órgãos federais.

Não tem só a ver com o primeiro escalão, tem a ver com toda uma estrutura do governo federal. Tem muita relação com a Bahia, por exemplo, o Banco do Nordeste, Codevasf, Dnocs, entre outros. A gente espera que a Bahia tenha uma representação forte no primeiro escalão do presidente Lula, mas também ocupe espaços estratégicos para que possamos trazer cada vez mais recursos e desenvolvimento para o estado Lucas Reis - Deputado federal eleito pelo PT

Questionado sobre quais nomes do estado podem ocupar cargos em Brasília, Lucas evitou antecipar indicações.

Ele afirmou, porém, que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e os senadores Jaques Wagner (PT), Otto Alencar (PSD-BA) e Rui Costa (PT), eleito para o Senado neste ano, devem discutir a participação da Bahia no governo diretamente com Lula.

“Tem muita especulação. Acredito que os três senadores, juntamente com o governador Jerônimo Rodrigues, devem ser chamados pelo presidente Lula para discutir o espaço da Bahia”, afirmou.

Lucas Reis destaca capacidade de Rui Costa para assumir ministério

Além da contribuição política da Bahia para a reeleição de Lula, Lucas Reis destacou a capacidade de nomes do estado para ocupar cargos no governo federal.

Entre eles, citou Rui Costa e avaliou que o ex-governador pode voltar ao primeiro escalão, caso aceite um eventual convite de Lula e opte por não assumir imediatamente o mandato de senador.

Para o deputado eleito, a experiência de Rui, que já ocupou o Ministério da Casa Civil, o credencia a assumir diferentes áreas da administração federal. Entre as possibilidades mencionadas nos bastidores está o novo Ministério da Segurança Pública.

“Quem foi ministro da Casa Civil, pode ser ministro de qualquer pasta. Ele pode assumir qualquer pasta, se provocado ou convidado pelo presidente Lula. Não sei o que está na mesa, mas acho que Rui tem capacidade de ocupar qualquer pasta”, concluiu.

Prioridades na Câmara e o crescimento do PL no Congresso: outros temas da entrevista

O deputado eleito concedeu entrevista ao Grupo A TARDE nesta quinta-feira, 26. Além da participação da Bahia no governo Lula e da possível atuação de Rui Costa em um ministério, Lucas Reis falou sobre o crescimento do PL no Congresso Nacional e apresentou as prioridades para o primeiro mandato na Câmara dos Deputados.