POLÍTICA
Lucas Reis revela prioridades na Câmara e mira recursos para a Bahia
Deputado federal eleito foi entrevistado na rádio A TARDE FM, nesta quinta-feira, 26
O deputado federal eleito Lucas Reis (PT-BA) afirmou que pretende atuar na Câmara dos Deputados para ampliar os investimentos e a destinação de recursos para a Bahia. Em entrevista ao programa Café das 7, da rádio A TARDE FM, nesta quinta-feira, 26, o petista destacou a intenção de fortalecer a parceria com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Durante a entrevista, conduzida pelo apresentador Jefferson Beltrão, com participação do editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias, Reis afirmou que pretende colocar sua experiência em Brasília a serviço do governo estadual e dos municípios baianos.
“Eu quero ser um soldado do governador da Bahia na Câmara dos Deputados. Eu entendo que nós precisamos atrair mais investimentos, trazer mais recursos para o nosso estado”, declarou.
O parlamentar eleito também ressaltou a importância da parceria entre os governos estadual e federal para dar continuidade às políticas públicas implementadas na Bahia, especialmente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.
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Desenvolvimento econômico e agricultura familiar
Reis afirmou que o desenvolvimento econômico regional será uma das principais prioridades de seu mandato. Segundo ele, a Bahia possui características econômicas diversas que precisam ser consideradas na formulação de políticas públicas.
“Eu tenho uma fixação pelo desenvolvimento econômico a partir das vocações regionais do nosso estado, que é plural. Inclusive, tenho defendido a agricultura familiar”, disse.
O deputado eleito destacou que pretende trabalhar para ampliar os investimentos nos municípios e contribuir para a continuidade de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.
Parceria com Jerônimo e Lula
Ao comentar o cenário político baiano, Lucas Reis atribuiu os resultados eleitorais do PT no estado à atuação dos governos de Jerônimo Rodrigues e Lula. Para ele, a votação expressiva dos dois políticos demonstra o reconhecimento da população ao trabalho realizado nos últimos anos.
O petista afirmou que pretende transformar esse apoio eleitoral em mais recursos e investimentos para a Bahia, com atenção às demandas dos municípios.
Reis também destacou os avanços que, segundo ele, foram alcançados nas áreas de saúde pública, educação em tempo integral e pavimentação de estradas durante os últimos governos estaduais.
O parlamentar eleito ainda citou a presença de Jerônimo Rodrigues nos municípios baianos como uma das marcas da atual gestão. Segundo ele, o governador pretende visitar os 417 municípios do estado ao longo de quatro anos, número que, conforme a declaração, supera o alcance de visitas realizado pelo ex-governador Jaques Wagner em oito anos.
Experiência em Brasília
Lucas Reis afirmou que sua experiência recente na capital federal, onde acompanhou de perto a atuação do senador Jaques Wagner (PT-BA), será importante para o exercício do mandato.
O deputado eleito destacou que pretende utilizar o conhecimento adquirido sobre o funcionamento do Congresso Nacional para fortalecer a articulação política em favor da Bahia.
A atuação, segundo ele, deverá ser direcionada à captação de recursos, ao desenvolvimento econômico e à ampliação de investimentos públicos, em parceria com os governos estadual e federal.