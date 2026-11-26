O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA) decidiu dar andamento a uma denúncia que mira um contrato de quase R$ 7 milhões da Prefeitura de Santa Bárbara para o aluguel de veículos e máquinas pesadas. O órgão notificou o prefeito Edifrâncio de Jesus Oliveira (PSD), bem como responsável pela licitação, Luciano Lima dos Santos, que agora têm 20 dias para se defenderem.

A queixa foi feita pelo cidadão Gerson Santos de Oliveira e aponta uma série de possíveis falhas no Pregão Eletrônico nº 006/2025.

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Ele chegou a pedir a suspensão imediata da licitação ou do contrato já assinado, argumentando que a prefeitura mexeu nos valores e nos lotes, na véspera de receber as propostas, mas não republicou o edital corrigido nem reabriu o prazo para as empresas se adaptarem.

Entre os problemas apontados, chama atenção o fato de que os lotes 3 e 4 — que juntos chegam a R$ 5,48 milhões, quase 80% do valor total — não tinham planilhas detalhando os custos e encargos.

Sem esses números, fica impossível saber se os preços cobrados fazem sentido na prática. A denúncia também cita falta de transparência no Portal Nacional de Contratações Públicas, onde os itens teriam sido cadastrados de forma genérica, como "1 unidade", escondendo as especificações e a quantidade real de veículos.

A lista de questionamentos vai além e inclui regras que podem ter afastado concorrentes, como a obrigação de registro no Conselho Regional de Administração (CRA) e a exigência de abrir um escritório na cidade em até 10 dias.

Para completar, o documento aponta falhas básicas no texto, como erros de formatação nas punições, o CNPJ errado do município na minuta da ata e até a citação de outra licitação nos anexos.

Sem urgência, mas sob investigação

Apesar de mandar investigar tudo isso, o TCM negou o pedido de suspender o contrato de imediato. Para tomar uma medida emergencial desse tipo, o tribunal precisa enxergar tanto bons indícios de irregularidade quanto o risco de um prejuízo grave se demorar a agir — e, na visão do relator, não havia urgência.

O principal motivo para a recusa foi a demora da própria denúncia: a licitação foi concluída em junho de 2025, mas a queixa só chegou ao tribunal em setembro de 2026, mais de um ano depois.

Contrariedades

O relator admitiu que certas regras do edital, como o registro no CRA, o prazo curto para montar escritório e a contagem dos prazos de publicação, contrariam a Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e o entendimento dos tribunais.

No entanto, avaliou que, na prática, isso não travou a concorrência, já que entre 38 e 40 empresas disputaram cada um dos lotes.

Com a suspensão negada, o aluguel dos veículos segue valendo normalmente, enquanto o tribunal investiga o caso a fundo. O prefeito e o agente de contratação vão ser avisados pelo Diário Oficial do TCM e por e-mail para apresentarem suas explicações.

A reportagem procurou diretamento o prefeito Edifrâncio Oliveira, o qual disse apenas que a denúncia não procede.