BRASIL
Cleitinho destaca elo em comum com Ana Elisa: "Orgulhoso"
Governador eleito de Minas Gerais afirmou estar feliz com a vitória da petista nas eleições
O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), elogiou a deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) e afirmou estar “muito feliz” com a vitória da parlamentar.
Em entrevista no sábado, 22, o senador destacou a origem de Ana Elisa, que nasceu em Divinópolis, mesmo município dele. “Uma divinopolitana [pessoa nascida em Divinópolis] do bairro Niterói, que virou deputada federal com mais de 500 mil votos”, afirmou Cleitinho.
“Fico muito feliz porque eu sou doido com a minha cidade. Saber que uma menina igual a Ana Elisa virou deputada federal por Divinópolis, eu tenho que ficar orgulhoso”, completou.
Cleitinho deseja “sabedoria” à deputada
O governador eleito disse que vai “pedir a Deus” para que Ana Elisa “tenha sabedoria, discernimento e faça um baita mandato”. Ele também afirmou que seu governo estará à disposição da deputada federal eleita.
Em setembro, Cleitinho já havia manifestado solidariedade à parlamentar após vir à tona a existência de ameaças contra ela. “Tenho certeza de que a polícia já está atrás desses canalhas e vamos colocar esses covardes na cadeia”, declarou à época.
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Aproximação com o PT
Desde que venceu a eleição, Cleitinho tem ensaiado uma aproximação com o PT, apesar de ter apoiado Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial. Um dos acenos, segundo o jornal O Globo, ocorreu em 10 de novembro, quando o governador eleito se reuniu com Guima Jardim, presidente do diretório do PT em Belo Horizonte.
Durante a campanha, o presidente Lula (PT) chegou a se descrever como a “única chance” de Cleitinho para “recuperar o estado”. O petista disse que o senador não precisaria apoiá-lo, mas deveria “ficar quietinho”.
Cleitinho, no entanto, manteve o apoio a Flávio Bolsonaro e chegou a ser visto pelo PL como um ativo para ampliar a vantagem do presidenciável na segunda fase do pleito.
No entanto, Após a virada de Lula no estado, o governador eleito passou a ser criticado por bolsonaristas pelo baixo engajamento em atos pró-Flávio.