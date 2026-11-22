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O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), elogiou a deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) e afirmou estar “muito feliz” com a vitória da parlamentar.

Em entrevista no sábado, 22, o senador destacou a origem de Ana Elisa, que nasceu em Divinópolis, mesmo município dele. “Uma divinopolitana [pessoa nascida em Divinópolis] do bairro Niterói, que virou deputada federal com mais de 500 mil votos”, afirmou Cleitinho.

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“Fico muito feliz porque eu sou doido com a minha cidade. Saber que uma menina igual a Ana Elisa virou deputada federal por Divinópolis, eu tenho que ficar orgulhoso”, completou.

Deputada federal eleita, Ana Elisa (PT-MG) - Foto: Reprodução/Instagram @anaelisast

Cleitinho deseja “sabedoria” à deputada

O governador eleito disse que vai “pedir a Deus” para que Ana Elisa “tenha sabedoria, discernimento e faça um baita mandato”. Ele também afirmou que seu governo estará à disposição da deputada federal eleita.

Em setembro, Cleitinho já havia manifestado solidariedade à parlamentar após vir à tona a existência de ameaças contra ela. “Tenho certeza de que a polícia já está atrás desses canalhas e vamos colocar esses covardes na cadeia”, declarou à época.

Aproximação com o PT

Desde que venceu a eleição, Cleitinho tem ensaiado uma aproximação com o PT, apesar de ter apoiado Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial. Um dos acenos, segundo o jornal O Globo, ocorreu em 10 de novembro, quando o governador eleito se reuniu com Guima Jardim, presidente do diretório do PT em Belo Horizonte.

Durante a campanha, o presidente Lula (PT) chegou a se descrever como a “única chance” de Cleitinho para “recuperar o estado”. O petista disse que o senador não precisaria apoiá-lo, mas deveria “ficar quietinho”.

Cleitinho, no entanto, manteve o apoio a Flávio Bolsonaro e chegou a ser visto pelo PL como um ativo para ampliar a vantagem do presidenciável na segunda fase do pleito.

No entanto, Após a virada de Lula no estado, o governador eleito passou a ser criticado por bolsonaristas pelo baixo engajamento em atos pró-Flávio.