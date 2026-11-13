Ana Elisa critica ajuste fiscal e faz alerta

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A deputada federal eleita Ana Elisa (PT) usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 13, para criticar o Projeto de Lei Complementar (PLP) que prevê um pacote de ajuste fiscal do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na publicação, a futura parlamentar mineira, uma das articuladoras da campanha de Lula no segundo turno, afirmou que o projeto aprovado não pode servir para a retirada de investimentos em áreas essenciais, como saúde e educação.

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Ana Elisa também frisou que o ajuste fiscal é um 'sacrifício' do povo para cumprir as expectativas do mercado financeiro.

“O ajuste fiscal não pode ser uma desculpa para retirar direitos e cortar investimentos em saúde, educação e políticas sociais. Responsabilidade fiscal não significa sacrificar a população para atender aos interesses do mercado financeiro", escreveu Ana Elisa.

Como será o ajuste fiscal do governo Lula?

O projeto apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT) prevê o corte de até R$ 60 bilhões no orçamento para 2027. O texto permite o ajuste nas seguintes áreas: