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JORNADA DE TRABALHO

Escala 5x2: Câmara questiona prazos e jornada definidos por Dino

Advocacia da Casa questiona jornada de até 8h24 sem acordo coletivo

Beatriz Santos
Por
Advocacia da Casa contestou mudanças feitas pelo magistrado
Advocacia da Casa contestou mudanças feitas pelo magistrado - Foto: Fellipe Sampaio | STF
Eleições 2026

A Câmara dos Deputados pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não confirme integralmente as regras estabelecidas pelo ministro Flávio Dino para a transição da escala 6x1 para a 5x2.

Em manifestação enviada à Corte, a Advocacia da Casa contestou mudanças feitas pelo magistrado em pontos da emenda aprovada pelo Congresso Nacional e defendeu a preservação do texto constitucional.

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Entre as principais divergências estão a possibilidade de jornadas diárias de até oito horas e 24 minutos durante a fase de transição, mesmo sem acordo coletivo, e a flexibilização dos limites para compensação dos dias de descanso.

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A Câmara, no entanto, concorda com a manutenção do calendário aprovado pelo Legislativo, que prevê o início da mudança em 16 de dezembro, com jornada máxima de 42 horas semanais e dois dias de repouso remunerado.

A manifestação foi apresentada enquanto o plenário virtual do STF analisa a liminar de Dino. Nesta sexta-feira, 13, Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator pela confirmação integral da decisão, levando o placar a 2 a 0.

Quais regras da escala 5x2 a Câmara contesta?

A Advocacia da Câmara questiona diferentes pontos da decisão de Flávio Dino, sob o argumento de que as alterações não respeitam integralmente o que foi aprovado pelo Congresso. Entre as divergências apresentadas estão:

  • Jornada de até 8h24 sem acordo coletivo: a Câmara sustenta que a emenda condicionou a ampliação da jornada diária durante a transição à existência de negociação coletiva.
  • Compensação dos dias de descanso: a Casa contesta a retirada dos limites semanais e mensais para compensação das folgas. Também questiona a possibilidade de o Executivo estabelecer uma regulamentação temporária nos primeiros 90 dias, caso não haja acordo coletivo. Segundo a Câmara, a mudança pode permitir longos períodos consecutivos de trabalho.
  • Regimes diferenciados: a Advocacia discorda do prazo de 180 dias estabelecido por Dino para que o Congresso regulamente jornadas e períodos de repouso específicos para determinadas atividades.
  • Micro e pequenas empresas: a Casa também questiona o prazo de 180 dias para a regulamentação de medidas de adaptação destinadas a microempresas e empresas de pequeno porte.
  • Contratos públicos: outro ponto contestado é a redução de um ano para 180 dias do prazo de adaptação dos contratos administrativos.
  • Empresas estatais: a Câmara é contrária à extensão, às estatais que atuam em regime de concorrência, da exceção ao controle de jornada prevista para trabalhadores do setor privado com alta qualificação e remuneração.

Câmara defende validade integral da emenda

Na manifestação, a Advocacia da Câmara afirmou que a Emenda Constitucional 141/2026 foi resultado de amplo debate público e de deliberação parlamentar legítima, com aprovação por maiorias expressivas nas duas Casas do Congresso Nacional.

“A Emenda Constitucional n. 141/2026 resulta de amplo debate público e de deliberação parlamentar legítima, concluída por maiorias expressivas nas duas Casas do Congresso Nacional.”

A Casa argumenta que o texto aprovado buscou equilibrar os interesses de trabalhadores e empregadores por meio de uma transição gradual. A proposta também estabeleceu regras específicas para negociações coletivas, contratos com a administração pública e empresas de menor porte.

Segundo a Advocacia da Câmara, propostas para ampliar os prazos de adaptação foram discutidas durante a tramitação, mas acabaram rejeitadas pelos parlamentares. Por esse motivo, defende que a emenda seja mantida integralmente, sem as modificações determinadas pelo ministro.

Promulgada em 16 de outubro, a emenda prevê a redução gradual da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição salarial, além da garantia de dois dias de repouso remunerado por semana.

A proposta recebeu 472 votos favoráveis e 22 contrários no primeiro turno da Câmara, além de 461 a 19 no segundo. No Senado, foram 75 votos favoráveis e um contrário em cada turno.

O que Flávio Dino determinou sobre a escala 5x2?

Concedida na quinta-feira, 12, a liminar de Flávio Dino estabeleceu parâmetros para a implementação da nova jornada de trabalho.

Além da possibilidade de até oito horas e 24 minutos diários durante a fase de 42 horas semanais, o ministro definiu regras sobre acordos coletivos, salários, compensação de folgas, pequenas empresas, contratos públicos e empresas estatais.

O relator manteve o início da transição para a escala 5x2 em 16 de dezembro e afastou a possibilidade de uma passagem direta das atuais 44 horas para 40 horas semanais caso empresas e sindicatos não concluam negociações coletivas.

Agora, o plenário virtual do STF analisa se confirma integralmente as determinações do ministro. A decisão final dos demais integrantes da Corte definirá a validade das regras estabelecidas na liminar.

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