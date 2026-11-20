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A deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG), de 21 anos, pretende solicitar escolta permanente da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados após receber ameaças de morte e outras mensagens intimidatórias.

O pedido será encaminhado ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), assim que ela assumir oficialmente o mandato, em 2027. A informação foi divulgada pelo UOL.

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Atualmente, a parlamentar já conta com proteção policial. A intenção é transferir a responsabilidade pela segurança para a estrutura da Câmara, que oferece acompanhamento a deputados em situação de risco, inclusive fora das dependências do Congresso Nacional.



Ana Elisa continua recebendo ameaças após denúncias

As intimidações começaram durante a campanha eleitoral, quando Ana Elisa passou a receber mensagens ameaçadoras por meio de contatos pessoais e redes sociais.

No início de novembro, a deputada eleita publicou um vídeo em que relatou ter sido alvo de ameaças de morte e violência sexual. Na ocasião, também tornou pública uma das mensagens recebidas.

O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Recentemente, Ana Elisa esteve na instituição para prestar novos esclarecimentos e apresentar detalhes sobre os episódios.

Mesmo após denunciar publicamente as intimidações, a parlamentar continuou recebendo ameaças. Segundo informações divulgadas pelo UOL, um deputado aliado que acompanha a situação confirmou a continuidade dos ataques.

Deputada pede proteção à Câmara dos Deputados

A solicitação de segurança será apresentada diretamente a Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. A articulação entre os dois está sendo intermediada por um parlamentar aliado.

A Polícia Legislativa é responsável pela proteção dos deputados federais que enfrentam situações de risco. O serviço pode incluir escolta constante, com acompanhamento dentro e fora das dependências do Congresso Nacional.

A expectativa é que Ana Elisa passe a contar com essa estrutura de segurança a partir da posse, em 2027, substituindo o esquema de proteção policial que utiliza atualmente.