A Península de Itapagipe, na Cidade Baixa de Salvador, poderá receber novos empreendimentos e investimentos privados a partir do programa Renova Itapagipe, iniciativa da Prefeitura que prevê incentivos fiscais para estimular a economia e revitalizar espaços tradicionais da região.

Encaminhado à Câmara Municipal nesta semana, o projeto contempla setores como turismo religioso, hotelaria, gastronomia, atividades náuticas, comércio e lazer.

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A proposta busca atrair empresas, ampliar a oferta de serviços e impulsionar a geração de emprego e renda para os moradores. Entre os espaços que podem ser beneficiados está o Clube Itapagipe, equipamento histórico que permanece fechado há anos e poderá ganhar uma nova destinação com a chegada de investidores.

Renova Itapagipe prevê benefícios fiscais para novos empreendimentos

O programa pretende estimular a instalação de negócios em diferentes segmentos da economia local. Entre as atividades contempladas estão hotéis, hospedagens, marinas, estacionamentos, bares, restaurantes, comércio, espaços de lazer e empreendimentos voltados às práticas esportivas e recreativas.

A expectativa da administração municipal é que os incentivos contribuam para recuperar áreas atualmente sem utilização e fortalecer o potencial turístico e econômico da Península de Itapagipe.

Durante a requalificação do Largo da Madragoa, no bairro da Ribeira, nesta sexta-feira, 20, o prefeito Bruno Reis comentou a iniciativa e comparou a proposta ao modelo adotado pela gestão municipal no Centro Histórico de Salvador.

“Nós encaminhamos esta semana para a Câmara o Renova Itapagipe, que é um programa semelhante ao que realizamos no Centro, que está revitalizando aquela região e fez com que a Rua Chile já tivesse uma nova cara, com grande participação popular, eventos, ruas lotadas e a chegada de bares, restaurantes e hotéis. Idealizamos esse mesmo projeto para a Cidade Baixa, com incentivos e benefícios fiscais para quem vier instalar aqui empreendimentos náuticos, hotéis, bares e restaurantes”, afirmou o prefeito.

Programa pretende estimular a instalação de negócios - Foto: Jefferson Peixoto | Secom PMS

A expectativa de Bruno Reis é que o projeto seja aprovado pelos vereadores já na próxima semana, permitindo o avanço das medidas previstas para atrair investimentos à região.



Clube Itapagipe pode ser reaberto com chegada de investidores

Um dos objetivos do Renova Itapagipe é estimular a recuperação de imóveis e equipamentos tradicionais que estão fechados ou sem utilização na península.

Nesse contexto, o Clube Itapagipe aparece entre os espaços que podem receber novos investimentos. O equipamento, que faz parte da história da região, está fechado há bastante tempo e poderá passar por uma reestruturação caso as articulações com a iniciativa privada avancem.

“Já há projetos sendo articulados para que, por exemplo, seja dada uma solução ao Clube Itapagipe, um clube tradicional da Península Itapagipana que está há muito tempo fechado. Com esses estímulos e incentivos fiscais, temos a expectativa de que ele seja reaberto, além da chegada de novos empreendimentos comerciais, que vão ajudar a gerar emprego e renda para as pessoas que moram aqui na Cidade Baixa”, ressaltou.

Praça Irmã Dulce integra investimentos na Cidade Baixa

Além dos incentivos fiscais previstos no programa, a Prefeitura mantém intervenções de infraestrutura urbana na Península de Itapagipe. As obras buscam melhorar os espaços públicos e fortalecer a atratividade turística da região.

Entre os projetos em andamento está a construção da Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma. O equipamento será integrado ao entorno do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, um dos principais pontos de turismo religioso da capital baiana.

“Estamos executando neste momento a grande Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma, uma obra que está em plena execução e que vai compor o Santuário de Santa Dulce. É mais um investimento importante que estamos realizando nessa região”, destacou Bruno Reis.

A requalificação do Largo da Madragoa, na Ribeira, também faz parte das ações municipais voltadas à recuperação de espaços de convivência e à valorização da vocação cultural, turística e econômica da Cidade Baixa.