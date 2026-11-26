Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, é um dos nomes cotados para integrar a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de 2027, no Ministério da Fazenda.

Com mais de cinco décadas de atuação no setor financeiro, Trabuco construiu carreira no Bradesco e é considerado uma das principais lideranças empresariais do país. O nome dele ganhou força após um encontro com Lula em Brasília, na última segunda-feira, 23, fora da agenda oficial do presidente.

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Segundo informações de auxiliares do Planalto, Lula sondou o banqueiro sobre a possibilidade de participar do próximo governo. Até o momento, porém, não houve convite formal, e Trabuco ainda avalia a possibilidade.

Porém, de acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, ele pediu tempo para conversar com familiares e integrantes do banco, além de consultar outros empresários.

Interlocução com o mercado financeiro

A aproximação entre Lula e Trabuco não é recente. O executivo mantém interlocução com o presidente desde o segundo mandato do petista e participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, fórum que reúne representantes da sociedade civil para discutir políticas públicas e os rumos da economia.

Empresários avaliam que Trabuco poderia atuar como uma ponte entre Lula e o mercado financeiro, levando as intenções do presidente a banqueiros e ao setor produtivo. A interlocução e a credibilidade do executivo nesses setores são vistas por integrantes do governo como possíveis instrumentos para melhorar a confiança dos investidores.

Segundo informações da CNN Brasil, Lula considera a possibilidade de contar com Trabuco na equipe do próximo governo. Apesar das especulações, não há confirmação de que o banqueiro assumirá um ministério ou outro cargo na próxima gestão.

Histórico de encontros com Lula

Em maio de 2010, durante um encontro com empresários, Lula elogiou publicamente as avaliações de Trabuco sobre a economia brasileira e brincou que o contrataria para dar palestras sobre o governo.

No atual mandato, o banqueiro participou da primeira reunião do Conselhão, em maio de 2023. Em outubro daquele ano, também esteve em um encontro com Lula, empresários e representantes do setor financeiro para discutir dificuldades relacionadas à concessão de crédito no país.

A reunião mais recente, em 23 de novembro de 2026, ocorreu em Brasília, fora da agenda oficial do presidente. O encontro aconteceu em um momento de tensão no mercado financeiro, quando o dólar comercial ultrapassou R$ 6.

Carreira no Bradesco

Trabuco chegou à presidência do Bradesco em março de 2009. Durante sua gestão, uma das principais operações foi a aquisição das atividades do HSBC no Brasil, em 2015, considerada uma das maiores transações do setor bancário brasileiro naquele ano.

Ele permaneceu no comando executivo do banco até março de 2018, quando foi sucedido por Octavio de Lazari Junior. Desde então, ocupa a presidência do Conselho de Administração da instituição.

Atuação em entidades empresariais

Além da carreira no Bradesco, Trabuco ocupou cargos em entidades representativas do setor financeiro e empresarial. Entre eles estão a presidência da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a participação em conselhos e organizações ligadas aos segmentos de seguros, previdência e crédito.

Até o começo de 2026, presidia o conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Foi sucedido por Milton Maluhy Filho, do Itaú.

Em novembro de 2026, Trabuco assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), sucedendo o empresário Jorge Gerdau, que liderou a entidade por 25 anos. O movimento busca promover a competitividade do país, aproximando o setor produtivo do poder público e discutindo medidas para reduzir o chamado Custo Brasil.