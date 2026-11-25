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Clientes que recorrem frequentemente ao crédito rotativo do cartão poderão ter seus limites reduzidos pelas instituições financeiras. A medida faz parte de um pacote de novas regras anunciado nesta quarta-feira, 25, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para conter o endividamento da população brasileira.

As mudanças também estabelecem restrições à concessão de empréstimos para consumidores inadimplentes e novos critérios de segurança para a contratação de crédito.

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A maior parte das medidas entrará em vigor em 1º de julho de 2027.

Quem poderá ter o limite do cartão reduzido?

Pelas novas regras, as instituições financeiras deverão diminuir gradualmente o limite dos cartões de crédito de consumidores que, em um período de seis meses, deixarem de pagar integralmente pelo menos três faturas, em meses diferentes, recorrendo ao crédito rotativo.

Os critérios utilizados para a redução deverão constar no contrato, e os consumidores precisarão ser comunicados sobre a aplicação da medida.

A restrição deixará de ser aplicada quando o cliente cumprir uma das seguintes condições:

Pagar integralmente seis faturas consecutivas;

Quitar toda a dívida acumulada no crédito rotativo.

Para identificar o uso recorrente dessa modalidade, os bancos deverão considerar as dívidas e os cartões do consumidor em todo o sistema financeiro, e não apenas na própria instituição.

Segundo o Banco Central, a medida busca preservar a utilização do cartão como meio de pagamento e evitar o endividamento excessivo.

Mudanças na contratação de empréstimos

O CMN também estabeleceu novas exigências para aumentar a segurança na contratação de operações de crédito.

Embora as instituições possam continuar oferecendo empréstimos por telefone e aplicativos de mensagens, a conclusão da contratação deverá ocorrer exclusivamente pelos seguintes canais:

Aplicativos oficiais das instituições financeiras;

Internet banking;

Atendimento presencial autorizado.

As instituições deverão confirmar a identidade do consumidor, assegurar a autenticidade da operação e registrar a autorização do cliente.

Crédito para inadimplentes terá restrições

Consumidores com dívidas em atraso há 90 dias ou mais em operações de crédito sem garantia, ou que apresentem sinais de incapacidade de pagamento dessas obrigações, estarão sujeitos a medidas adicionais de proteção.

Nesses casos, as instituições financeiras não poderão ampliar a exposição ao risco de crédito desses clientes em modalidades sem garantia.

Os bancos também deverão estabelecer mecanismos internos para identificar, acompanhar e tratar situações de comprometimento excessivo da renda e de endividamento.

Novo indicador deve avaliar capacidade de pagamento

Outra iniciativa prevista pelo CMN é a criação de uma metodologia para calcular o Comprometimento Financeiro Individual (CFI), que ainda será submetida à consulta pública.

O indicador deverá relacionar os gastos mensais com obrigações financeiras à capacidade de pagamento de cada consumidor.

A expectativa é que a ferramenta permita identificar clientes em situação de maior vulnerabilidade financeira e aprimorar a avaliação dos riscos na concessão de crédito.