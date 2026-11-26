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Um novo nome desponta para comandar o Ministério da Segurança Pública, que será criado pelo governo Lula 4.0, que inicia em janeiro de 2027. Trata-se do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

O nome do socialista ganhou força após a reunião à portas fechadas convocada pelo Executivo para discutir o tema na quarta-feira, 25, que contou com a presença do próprio vice, além da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

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Auxiliares de Lula defendem que ele assuma a pasta devido ao seu perfil, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo.

Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ao lado de Lula (PT) - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom | Agência Brasil

Um dos critérios que o presidente tem levado é em conta para bater o martelo sobre o novo ministro deve-se a experiência administrativa, especialmente à frente das polícias.

Nesse sentido, em seu currículo, Alckmin acumula a experiência de ter sido quatro vezes governador de São Paulo.

Quem é Geraldo Alckmin?

Geraldo Alckmin iniciou sua trajetória política ainda na juventude, filiando-se ao antigo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição ao regime militar.

Vereador e prefeito: Em 1972, aos 19 anos, elegeu-se vereador de Pindamonhangaba, assumindo também a presidência da Câmara Municipal. Em 1976, venceu a disputa para a prefeitura de sua cidade natal, tornando-se o prefeito mais jovem da história do município.

Em 1972, aos 19 anos, elegeu-se vereador de Pindamonhangaba, assumindo também a presidência da Câmara Municipal. Em 1976, venceu a disputa para a prefeitura de sua cidade natal, tornando-se o prefeito mais jovem da história do município. Deputado e fundador do PSDB: Foi eleito deputado estadual em 1982 e deputado federal em 1986, participando ativamente da Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição de 1988. Nesse mesmo ano, ao lado de nomes como Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso e Franco Montoro, fundou o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), legenda à qual permaneceu filiado por mais de três décadas.

Disputas presidenciais e mudança de partido

Paralelamente à gestão estadual, Alckmin concorreu duas vezes à Prefeitura de São Paulo, sem sucesso. No plano nacional, disputou a Presidência da República pelo PSDB em duas ocasiões:

2006: Chegou ao segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva, sendo derrotado após obter cerca de 39% dos votos válidos.

Chegou ao segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva, sendo derrotado após obter cerca de 39% dos votos válidos. 2018: Presidindo nacionalmente o PSDB, concorreu novamente ao Planalto, mas terminou a disputa em quarto lugar, no pior desempenho histórico do partido em eleições presidenciais.

Em dezembro de 2021, após divergências internas e perda de espaço na sigla tucana, deixou o PSDB. Em março de 2022, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).



Vice-presidência da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Em um movimento histórico de frente ampla para enfrentar Jair Bolsonaro nas urnas, Alckmin uniu-se ao seu antigo adversário político, Lula (PT), compondo a chapa como candidato a vice-presidente nas eleições de 2022.

Vitoriosa a chapa, coordenou a equipe de transição governamental e tomou posse em 1º de janeiro de 2023 como o 26º vice-presidente do Brasil. No mesmo período, acumulou o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) até abril de 2026.

