HOME > BRASIL
TRAGÉDIA NAS FÉRIAS

Mãe e filho morrem após choque elétrico em piscina de pousada

Família tinha acabado de chegar na pousada, onde curtiriam as férias

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

08/01/2026 - 17:59 h
Luciana e Arthur morreram ao entrar na piscina do hotel
Luciana e Arthur morreram ao entrar na piscina do hotel

Uma turista de São Paulo, de 39 anos, e o filho dela, de 11, morreram após sofrerem uma descarga elétrica enquanto estavam na piscina de uma pousada em Maragogi, no litoral de Alagoas, no último domingo, 4. Luciana Klein Helfstein e Arthur Klein Helfstein Alves estavam hospedados na Pousada Almaré e tinham chegado ao local poucas horas antes do acidente.

Segundo informações da Polícia Civil, o companheiro de Luciana relatou que, ao perceber um problema no chuveiro elétrico do quarto, foi até a recepção comunicar a falha. Enquanto isso, Luciana e o filho seguiram para a área da piscina. Minutos depois, ao notar a demora, ele retornou e encontrou mãe e filho submersos no fundo da piscina.

Ainda de acordo com a PC, hospedes e funcionários tentaram manobras de reanimação até a chegada do socorro. Mãe e filho foram levadas pelo Corpo de Bombeiros a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiram.

Inicialmente, o caso foi tratado como afogamento, hipótese descartada após os laudos periciais. Os exames realizados pelo Instituto de Medicina Legal (IML) identificaram sinais claros da passagem de eletricidade pelos corpos de Luciana e Arthur.

As investigações

Na terça-feira, 6, a Polícia Científica realizou uma nova perícia na estrutura elétrica da pousada e recolheu imagens do sistema de videomonitoramento da área da piscina. Os laudos técnicos serão encaminhados à Polícia Civil, que investiga se houve falha elétrica, negligência ou irregularidade nas instalações do local.

Piscina da Pousada Almaré
Piscina da Pousada Almaré | Foto: Reprodução Redes Sociais

Por meio de nota, a Almaré Pousada Exclusiva informou que acionou imediatamente os serviços de emergência, prestou assistência necessária e está colaborando integralmente com as autoridades. O estabelecimento ressaltou que as causas do ocorrido seguem sob apuração.

A viagem

Luciana era motorista por aplicativo e morava em São Paulo com o filho e uma irmã. A viagem a Maragogi era para aproveitar as férias escolares e descansar. Ela deixa os pais, 11 irmãos e o companheiro, que também participava da viagem.

Luciana e o filho, Arthur
Luciana e o filho, Arthur | Foto: Reprodução Redes Sociais

Leia Também:

Bolsonaro tenta nova cartada para reduzir pena
Tenente reformado da PM da Bahia morre na Itália após sofrer AVC durante viagem
Baiano pode assumir ministério após saída de Lewandowski

Os corpos chegaram a São Paulo na terça-feira, 6. O velório e o sepultamento aconteceram na manhã da quarta-feira, 7, no Cemitério Parque dos Girassóis, no bairro de Parelheiros, Zona Sul da capital paulista.

