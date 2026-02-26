Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Mãe é presa por tortura e exposição de filhas em rede social

Mulher filmou agressões contra criança de 3 anos e enviou para o companheiro

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/02/2026 - 16:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A acusada foi autuada pelos crimes de tortura e por expor menores a situações degradantes
A acusada foi autuada pelos crimes de tortura e por expor menores a situações degradantes -

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante na última semana, em Navegantes (SC), por tortura e exposição de criança a situação vexatória. A suspeita teria filmado agressões contra a filha mais velha, de apenas 3 anos, e compartilhado as imagens em uma rede social.

De acordo com a Polícia Civil (PCSC), a denúncia partiu do pai das menores. A investigação aponta que, além da violência física contra a primogênita, a filha mais nova, de 1 ano, também foi exposta nua pela mãe na internet.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A prisão foi efetuada no bairro Escalvados por agentes da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI). Ao ser abordada, a mulher não negou os fatos. Em depoimento, a jovem alegou que as agressões foram uma forma de "castigo", pois a menina de 3 anos teria brigado com a irmã caçula.

Leia Também:

Alerta máximo! Ciclone pode provocar 200 mm de chuva até domingo
Mulher é morta após recusar beijo e suspeito dispara: "Besteira"
Senado muda Código Penal após caso de estupro em Minas Gerais

O vídeo das agressões foi gravado pela própria mãe e enviado ao companheiro, antes de circular em plataformas digitais.

A acusada foi autuada pelos crimes de tortura e por expor menores a situações degradantes, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Após os procedimentos legais, ela foi encaminhada ao sistema prisional catarinense.

As duas crianças estão sob a guarda e os cuidados do Conselho Tutelar local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direitos da criança Polícia santa catarina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A acusada foi autuada pelos crimes de tortura e por expor menores a situações degradantes
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

A acusada foi autuada pelos crimes de tortura e por expor menores a situações degradantes
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

A acusada foi autuada pelos crimes de tortura e por expor menores a situações degradantes
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

A acusada foi autuada pelos crimes de tortura e por expor menores a situações degradantes
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

x