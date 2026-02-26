BRASIL
Mãe é presa por tortura e exposição de filhas em rede social
Mulher filmou agressões contra criança de 3 anos e enviou para o companheiro
Por Isabela Cardoso
Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante na última semana, em Navegantes (SC), por tortura e exposição de criança a situação vexatória. A suspeita teria filmado agressões contra a filha mais velha, de apenas 3 anos, e compartilhado as imagens em uma rede social.
De acordo com a Polícia Civil (PCSC), a denúncia partiu do pai das menores. A investigação aponta que, além da violência física contra a primogênita, a filha mais nova, de 1 ano, também foi exposta nua pela mãe na internet.
A prisão foi efetuada no bairro Escalvados por agentes da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI). Ao ser abordada, a mulher não negou os fatos. Em depoimento, a jovem alegou que as agressões foram uma forma de "castigo", pois a menina de 3 anos teria brigado com a irmã caçula.
O vídeo das agressões foi gravado pela própria mãe e enviado ao companheiro, antes de circular em plataformas digitais.
A acusada foi autuada pelos crimes de tortura e por expor menores a situações degradantes, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Após os procedimentos legais, ela foi encaminhada ao sistema prisional catarinense.
As duas crianças estão sob a guarda e os cuidados do Conselho Tutelar local.
