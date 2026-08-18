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Mais da metade dos trabalhadores termina o mês sem dinheiro e estressada

Resultado é praticamente igual ao registrado em 2025

Edvaldo Sales
Por
Resultado é praticamente igual ao registrado em 2025
Resultado é praticamente igual ao registrado em 2025 - Foto: Reprodução | Freepik

A Pesquisa de Saúde Financeira dos Trabalhadores 2026, da Serasa Experian, divulgada nesta terça-feira, 18, revela que mais da metade dos trabalhadores brasileiros não consegue chegar ao fim do mês com dinheiro suficiente para pagar todas as despesas.

O levantamento diz que 53% dos entrevistados ficam sem recursos depois de receber o salário e atravessar o mês. O resultado é praticamente igual ao registrado em 2025, quando o percentual era de 54%.No total, 47% afirmam conseguir chegar ao fim do mês com dinheiro sobrando ou disponível.

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No entanto, o dado não significa que todos parem de pagar as contas. Entre os 53% que não conseguem fechar o mês apenas com o dinheiro disponível, 47% recorrem a alguma alternativa para conseguir completar o orçamento.

Já outros 6% terminam o período sem recursos suficientes e sem lançar mão de nenhuma solução adicional.

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O peso dos gastos básicos

Segundo a pesquisa, a alimentação foi apontada por 78% dos entrevistados como fator de pressão nas contas mensais.

Em seguida, aparecem:

  • Contas como luz, água e gás, citadas por 72%;
  • Financiamentos de imóveis ou veículos, com 44%;
  • Roupas, utilidades e outros itens de consumo, com 43%;
  • Empréstimos, com 33%;
  • Estudos, com 22%.

O levantamento da Serasa Experian também mostra como esse orçamento apertado reduz a capacidade de absorver imprevistos.

Quando praticamente toda a renda já está comprometida com despesas do cotidiano e dívidas assumidas, qualquer gasto adicional pode exigir o uso de crédito ou outra fonte de recursos.

Estresse no trabalho

O impacto das dificuldades financeiras aparece durante o expediente. De acordo com a pesquisa, entre os trabalhadores que passaram ou ainda passam por problemas financeiros nos últimos cinco anos, 51% afirmam ter sentido estresse no trabalho. Outros 46% relatam exaustão extrema e esgotamento físico.

Entre os entrevistados, a perda de atenção foi citada por 35% e a queda de produtividade, por 33%. Outros 26% disseram ter percebido irritabilidade com colegas, enquanto 5% relataram faltas ao trabalho.

A pesquisa permitia que cada participante apontasse até dois impactos relacionados à vida profissional.

Sono e bem-estar afetados

Dos entrevistados que passaram ou ainda passam por problemas financeiros nos últimos cinco anos, 44% disseram ter enfrentado irritabilidade e o mesmo percentual relatou insônia.

Também aparecem entre as consequências apontadas alterações acentuadas de peso, depressão, dores físicas e isolamento social. A pesquisa, portanto, mostra uma relação mais ampla entre a falta de espaço no orçamento e a qualidade de vida dos trabalhadores.

A Pesquisa de Saúde Financeira dos Trabalhadores 2026 ouviu 1.008 profissionais de empresas públicas e privadas. O grupo inclui trabalhadores contratados pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e pessoas que atuam como PJ (Pessoa Jurídica).

As entrevistas foram feitas por meio de painel on-line e a pesquisa tem margem de erro de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

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Dinheiro Educação financeira

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