Mansão brasileira tem 100 quartos, é 9x maior que a Casa Branca e está abandonada

Uma construção gigantesca às margens da Rodovia Anhanguera, em Limeira (SP), continua chamando a atenção de quem passa pela região. Conhecida como “Castelo do José Rico”, a mansão idealizada pelo cantor sertanejo impressiona pelo tamanho — são cerca de 100 quartos e aproximadamente 11 mil metros quadrados de área construída.

Erguida em um terreno de 48 mil m², a propriedade é apontada como nove vezes maior que a Casa Branca. Mesmo inacabado e fechado há anos, o imóvel permanece estruturalmente preservado e volta a ser citado como possível espaço cultural e turístico no interior paulista.

Um projeto grandioso dos anos 1990

A obra começou no início da década de 1990. José Rico planejava um complexo residencial que atendesse tanto à vida pessoal quanto à intensa rotina profissional da dupla Milionário & José Rico.

O projeto previa ambientes amplos para receber convidados, acomodar equipes e dar suporte logístico aos compromissos artísticos. O cantor acompanhava decisões arquitetônicas e estéticas, buscando uma construção imponente, com referências inspiradas em estilos europeus.

Em entrevista exibida em outubro de 2014, ele resumiu o vínculo com a propriedade: “Ali é meu mundo. Estou construindo para mim e para os meus”. Na mesma ocasião, descartou rumores e histórias supersticiosas envolvendo a obra, classificando-os como “lendas”.

Entre os detalhes mais conhecidos está a piscina em formato de viola, uma referência direta à trajetória musical do artista. O projeto também incluía ampla garagem, pensada para facilitar os deslocamentos constantes exigidos pela agenda de shows.

Posicionada ao lado de uma das rodovias mais movimentadas do interior de São Paulo, a mansão se tornou um marco visual na paisagem de Limeira. Cercada por áreas industriais e comerciais, destaca-se tanto pela extensão do terreno quanto pela imponência da estrutura.

Relatos sobre o imóvel mencionam aproximadamente 100 quartos — número que reforça o caráter monumental da construção. Reportagens recentes indicam que a área construída gira em torno de 11 mil m², colocando o projeto entre os maiores já associados a um artista sertanejo no Brasil.

Avaliações milionárias e entraves judiciais



Com a morte de José Rico, em março de 2015, as obras foram interrompidas. Desde então, a mansão passou a integrar um processo prolongado de impasses envolvendo a partilha de bens e a destinação do patrimônio.

O imóvel já foi alvo de diferentes tentativas de venda, mas nenhuma negociação avançou de forma definitiva. Ao longo dos anos, estimativas apontaram que a propriedade poderia alcançar até R$ 15 milhões, dependendo das condições estruturais e do cenário do mercado imobiliário.

O alto custo de recuperação, o porte da construção e pendências jurídicas são apontados como fatores que afastaram possíveis compradores.

Em uma das movimentações mais recentes, a Band informou que o imóvel seria levado a leilão em meio a pendências financeiras ligadas à administração do patrimônio. Segundo a emissora, parte da propriedade foi avaliada em R$ 3,2 milhões, enquanto os custos acumulados chegariam a cerca de R$ 7 milhões.

Anos de abandono e estrutura ainda preservada

O período prolongado sem uso trouxe danos visíveis, como infiltrações e deterioração de acabamentos internos e externos — algo comum em construções de grande porte fechadas por muito tempo.

Apesar disso, avaliações indicam que a estrutura principal permanece preservada, mantendo aberta a possibilidade de restauração. O fato de a obra nunca ter sido concluída, porém, impõe desafios técnicos e financeiros adicionais para qualquer projeto de reaproveitamento.

Ainda assim, a construção continua de pé — e isso mantém vivo o debate sobre seu futuro.

Museu e hotel temático entram em discussão



Diante das dificuldades de venda, ganhou força a proposta de transformar o espaço em um museu dedicado à trajetória da dupla Milionário & José Rico, associado a um hotel temático.

A ideia é adaptar os ambientes para exposições, hospedagem e atividades culturais, criando um novo ponto turístico no interior paulista. O projeto surge como alternativa para preservar a memória artística e dar função sustentável a um imóvel hoje ocioso.

A expectativa é que a iniciativa possa atrair visitantes, movimentar a economia local e inserir Limeira em um circuito de turismo cultural ligado à história da música brasileira.

Até o momento, no entanto, não há confirmação pública sobre cronograma, orçamento ou modelo de gestão para viabilizar a proposta.

Enquanto isso, o chamado “Castelo do José Rico” segue como símbolo de um sonho interrompido — reaparecendo no noticiário sempre que surge uma nova tentativa de leilão ou plano de transformação.