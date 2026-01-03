Mar em alerta: ressaca com ondas de até três metros ameaça o litoral

Ressaca pode provocar ondas de até três metros no litoral do Rio - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A Marinha do Brasil emitiu, nesta sexta-feira, 02, um novo alerta de ressaca do mar que passa a valer a partir das 15h deste sábado,03, e segue até as 6h da manhã de segunda-feira, 05. Durante o período, ondas de até três metros de altura podem atingir o litoral do Rio de Janeiro.

O aviso abrange uma extensa faixa da costa brasileira, que vai de Laguna, em Santa Catarina, até Arraial do Cabo, no estado do Rio.

Recomendações para evitar acidentes

Diante do cenário de risco, o Corpo de Bombeiros reforçou orientações à população. A principal delas é evitar a aproximação de mirantes, costões, pedras e outros pontos vulneráveis à força das ondas.

Pescadores também são orientados a suspender atividades enquanto durar a ressaca. Atletas e praticantes de esportes aquáticos devem permanecer fora do mar nos próximos dias.

“Não desafiem a natureza”, alertou o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Orientações oficiais durante a ressaca



O Centro de Operações Rio divulgou uma lista de recomendações para reduzir riscos durante o período de ressaca:

Evitar banho de mar e esportes aquáticos em áreas afetadas;

Não permanecer em mirantes ou locais próximos ao mar;

Seguir rigorosamente as orientações dos bombeiros nas praias;

Evitar navegação durante a ressaca;

Não pedalar pela orla se as ondas alcançarem a ciclovia;

Em caso de acidente, não tentar resgates por conta própria e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Ressaca no réveillon deixou saldo de resgates

O novo alerta reacende a preocupação após a ressaca registrada no réveillon. O aviso anterior, válido entre as manhãs dos dias 31 e 1º, previa — e confirmou — ondas de até 2,5 metros.

O mar agitado e a correnteza forte exigiram esforço intenso dos guarda-vidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 1.219 resgates foram realizados entre as praias do Leme e de São Conrado desde as primeiras horas do último dia do ano.

Adolescente segue desaparecido

Entre os casos registrados, um adolescente de 14 anos continua desaparecido após mais de 60 horas de buscas. Ele estava com a família na altura do Posto 2, em Copacabana, quando foi atingido por uma onda e arrastado pelo mar.

As buscas seguem mobilizando equipes especializadas.

Chuva, queda de temperatura e ventos do Sul

Além do mar revolto, o tempo também deve mudar. A previsão indica aumento gradual da nebulosidade e da chuva ao longo do fim de semana, influenciado pela chegada de ar frio vindo da Região Sul.

Neste sábado, são esperadas pancadas de chuva isoladas, de fraca a moderada intensidade. A partir de domingo, as temperaturas devem ficar abaixo dos 30ºC no Rio.

Na segunda-feira, a máxima prevista é de 26ºC, com sensação de frio. A tendência é de elevação gradual das temperaturas a partir de quarta-feira, quando os termômetros podem voltar a marcar até 31ºC.