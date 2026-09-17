Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

SEGURANÇA

Marca popular de café tem produtos proibidos pela Anvisa

Proibição também vale para chás, bebidas, comprimidos e outros produtos

Agatha Victoria Reis
Por
Marca de café proibida
Marca de café proibida - Foto: Freepik / Divulgação

Os produtos da Moringa oleifera foram apreendidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão publicada nesta quarta-feira, 16, determina a proibição da fabricação, distribuição, venda, propaganda e uso de todos os itens da marca.

De acordo com a Anvisa, a marca não possui comprovação de segurança para a fabricação de alimentos, independentemente da forma de apresentação. Entre os produtos afetados estão cápsulas compatíveis com máquinas de café, pó orgânico, cápsulas em pó e chá feito a partir das plantas.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

FENÔMENO

Vênus terá brilho raro no céu nesta sexta-feira; saiba como observar
Vênus terá brilho raro no céu nesta sexta-feira; saiba como observar imagem

EMBATE

Crise no STF: Fachin cancela sessões após novo embate entre ministros
Crise no STF: Fachin cancela sessões após novo embate entre ministros imagem

BRASIL

Verba de R$ 97,7 bilhões para precatórios pode faltar em 2027; entenda
Verba de R$ 97,7 bilhões para precatórios pode faltar em 2027; entenda imagem

Quais produtos estão proibidos?

A proibição vale para chás, bebidas, comprimidos e outros formatos de produtos em cápsulas. Entre eles estão:

  • Cápsula Nespresso de Moringa Oleífera;
  • Pó Orgânico de Moringa Oleífera;
  • Cápsulas com Pó Orgânico de Moringa Oleífera;
  • Chá Orgânico de Moringa Oleífera.

Segundo a agência, a investigação não afastou possíveis efeitos ao organismo. Entre os riscos analisados estão danos ao material genético e ao fígado. Para prevenir esses riscos, a Anvisa determinou a retirada dos produtos do mercado brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

anvisa Café Proibição da Anvisa

Relacionadas

Mais lidas