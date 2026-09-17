Marca popular de café tem produtos proibidos pela Anvisa

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Os produtos da Moringa oleifera foram apreendidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão publicada nesta quarta-feira, 16, determina a proibição da fabricação, distribuição, venda, propaganda e uso de todos os itens da marca.

De acordo com a Anvisa, a marca não possui comprovação de segurança para a fabricação de alimentos, independentemente da forma de apresentação. Entre os produtos afetados estão cápsulas compatíveis com máquinas de café, pó orgânico, cápsulas em pó e chá feito a partir das plantas.

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Quais produtos estão proibidos?

A proibição vale para chás, bebidas, comprimidos e outros formatos de produtos em cápsulas. Entre eles estão:

Cápsula Nespresso de Moringa Oleífera;

Pó Orgânico de Moringa Oleífera;

Cápsulas com Pó Orgânico de Moringa Oleífera;

Chá Orgânico de Moringa Oleífera.

Segundo a agência, a investigação não afastou possíveis efeitos ao organismo. Entre os riscos analisados estão danos ao material genético e ao fígado. Para prevenir esses riscos, a Anvisa determinou a retirada dos produtos do mercado brasileiro.