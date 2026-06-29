Márcia Sensitiva faz alerta e pede exorcismo para Neymar

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A astróloga Márcia Sensitiva fez declarações inusitadas sobre Neymar Jr. ao comentar a fase vivida pelo jogador, que não entrou em campo na partida entre Brasil e Japão, nesta segunda-feira, 29, pela Copa do Mundo de 2026.

Durante entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque, a sensitiva afirmou que o atacante "precisa de muita oração" e chegou a dizer que ele deveria passar por um exorcismo.

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"Chamaria um padre"

Ao comentar a situação do camisa 10, Márcia afirmou que Neymar estaria vulnerável a energias negativas e sugeriu que um líder religioso realizasse orações por ele.

"Ele precisa de muita oração, precisa de um exorcismo de padre, por exemplo. Eu chamaria um padre para rezar bem nele. Vamos falar de novena? Eu faria uma 'trezena', porque ele está completamente suscetível às energias negativas", declarou.

Críticas ao comportamento

Além da questão espiritual, a astróloga também fez críticas à postura do jogador dentro e fora de campo.

Segundo ela, um dos principais problemas de Neymar é agir de forma independente e sem ouvir outras pessoas. "O problema do Neymar é que ele faz o que quer, como quer, na hora que quer e sozinho", afirmou.

Na entrevista, Márcia Sensitiva ainda disse acreditar que o atacante estaria cercado por uma forte carga de inveja. De acordo com ela, essa influência negativa teria atingido todo o corpo do atleta.

"É uma energia eletromagnética negativa", avaliou.

As declarações repercutiram nas redes sociais e dividiram opiniões entre os internautas, com comentários que variaram entre apoio às falas da astróloga e críticas ao teor das afirmações.