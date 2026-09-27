McDonald’s abre primeira unidade no Acre após 47 anos no Brasil

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O McDonald's, um das empresas de fast-food mais antigas do Brasil, inaugurará sua primeira unidade no estado do Acre, após 47 anos de presença no país. A loja será instalada no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

Segundo a administração do shopping, a nova unidade deve começar a funcionar ainda em 2026, mas o estabelecimento ainda não teve uma data oficial de inauguração anunciada.



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Chegada ao Acre

A chegada da rede ao estado já era motivo de brincadeiras e provocações entre concorrentes. Em março, o Burger King, que já possui unidades no Acre, resgatou o conhecido meme de que o estado “não existe” para lançar uma campanha pela instalação de um McDonald's em Rio Branco. A ação incluiu uma petição pública com o pedido.

Com a abertura no Acre, o McDonald's passa a estar presente em todos os estados brasileiros. A rede chegou ao país em 1979, quando inaugurou sua primeira loja em Copacabana, no Rio de Janeiro.