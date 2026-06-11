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Médico inclui “igreja” em receita de paciente e causa polêmica

O paciente fez um post da receita em suas redes sociais

Franciely Gomes
Por
O paciente compartilhou um registro da receita nas redes sociais
O paciente compartilhou um registro da receita nas redes sociais - Foto: Ilustratativa | Magnific

Um paciente do Pronto-Socorro da Vila Sônia, em Piracicaba, São Paulo, recebeu um receituário médico com uma indicação para lá de inusitada. Diagnosticado com paralisia facial de Bell, o homem foi indicado a procurar uma igreja como forma de medicação.

O caso aconteceu na última segunda-feira, 8, e rapidamente viralizou nas redes sociais. De acordo com o paciente, ele chegou ao centro médico se queixando de dores no rosto, olho, ouvido, cabeça e abdômen.

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Após ser avaliado pelo profissional de saúde, o homem recebeu o papel, que continha a prescrição de medicamentos e outras recomendações voltadas à saúde, como alimentação, exercício, cuidar de si e por fim “igreja”.

Registro da receita médica divulgada pelo paciente
Registro da receita médica divulgada pelo paciente - Foto: Reprodução | Redes sociais

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba informou que está ciente do ocorrido e não avalia o caso com gravidade, já que o médico prescreveu a medicação correta para o paciente.

“Os registros assistenciais demonstram que o paciente foi regularmente acolhido, submetido à avaliação médica completa, incluindo anamnese, exame físico, análise dos exames disponíveis, definição diagnóstica, administração de medicações durante o atendimento e prescrição terapêutica para continuidade do tratamento. Não houve, portanto, substituição da assistência médica por qualquer outra forma de orientação”, informaram ao Metrópoles.

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Tags

receita médica São Paulo Saúde

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