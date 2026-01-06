Menu
MISTÉRIO

Mega da Virada: vencedor de bolão ainda não sacou prêmio milionário

O sorteio aconteceu em 1º de janeiro e o ganhador que ainda não se apresentou

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/01/2026 - 22:53 h
Imagem ilustrativa da imagem Mega da Virada: vencedor de bolão ainda não sacou prêmio milionário
-

Um dos participantes de um bolão premiado na Mega da Virada ainda não apareceu para resgatar a própria parte do prêmio — mesmo após acertar as seis dezenas do concurso que distribuiu R$ 1,09 bilhão, o maior valor já pago na história das loterias no país.

O jogo foi registrado em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e tinha 18 cotas disponíveis. Segundo a Caixa Econômica Federal, apenas 17 apostadores foram resgatar o dinheiro. Como houve seis apostas vencedoras no total, o bolão receberá R$ 181.892.881,09, o que garante mais de R$ 10 milhões para cada participante.

Sorteio

O sorteio aconteceu em 1º de janeiro, e o ganhador que ainda não se apresentou tem até 1º de abril para retirar o valor. Se o prazo expirar, o dinheiro é destinado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme determina a Lei 13.756/18.

Prêmios não resgatados viram investimento em educação

Quando o vencedor não se apresenta, o valor não fica parado: a legislação prevê que ele seja revertido para o FIES, ajudando no financiamento estudantil de alunos de baixa renda.

Enquanto isso, segue o mistério: onde está o apostador milionário que ainda não foi buscar a bolada?

Tags:

brasil curiosidades economia Loterias mega da virada São Paulo

