BRASIL
Mega-Sena paga R$ 12 milhões neste sábado; veja como apostar
Apostas podem ser feitas em lotéricas ou online, até as 19h
Por Redação
O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2.923, promete um prêmio de R$ 12 milhões para quem acertar as seis dezenas. A extração acontece às 20h deste sábado, 4, em São Paulo.
No último concurso, realizado na quinta-feira, 2, nenhum participante conseguiu levar o prêmio principal.
Quem quiser tentar a sorte pode fazer uma aposta mínima de R$ 6, que inclui seis dezenas. Além das casas lotéricas, também é possível apostar pela internet, até 19h, utilizando o site ou o aplicativo da Loterias Caixa, disponíveis para smartphones, computadores e outros dispositivos.
Leia Também:
A Mega-Sena realiza três sorteios por semana: às terças, quintas e sábados. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais. Pagamentos de prêmios realizados online podem ser feitos, inclusive, via PIX.
Entenda suas chances
A probabilidade de ganhar depende da quantidade de dezenas escolhidas. Em uma aposta simples, com seis números, as chances são de 1 em 50.063.860. Já quem optar por jogar com 20 dezenas, valor máximo permitido, investindo R$ 232.560,00, aumenta as chances para 1 em 1.292, segundo dados da Caixa Econômica Federal.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes