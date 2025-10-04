Mega-Sena paga R$ 12 milhões neste sábado; veja como apostar

Aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2.923, promete um prêmio de R$ 12 milhões para quem acertar as seis dezenas. A extração acontece às 20h deste sábado, 4, em São Paulo.

No último concurso, realizado na quinta-feira, 2, nenhum participante conseguiu levar o prêmio principal.

Quem quiser tentar a sorte pode fazer uma aposta mínima de R$ 6, que inclui seis dezenas. Além das casas lotéricas, também é possível apostar pela internet, até 19h, utilizando o site ou o aplicativo da Loterias Caixa, disponíveis para smartphones, computadores e outros dispositivos.

A Mega-Sena realiza três sorteios por semana: às terças, quintas e sábados. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais. Pagamentos de prêmios realizados online podem ser feitos, inclusive, via PIX.

Entenda suas chances

A probabilidade de ganhar depende da quantidade de dezenas escolhidas. Em uma aposta simples, com seis números, as chances são de 1 em 50.063.860. Já quem optar por jogar com 20 dezenas, valor máximo permitido, investindo R$ 232.560,00, aumenta as chances para 1 em 1.292, segundo dados da Caixa Econômica Federal.