Mega-Sena: Prêmio de R$ 3,5 milhões será sorteado nesta quinta-feira

Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O sorteio do concurso 2.804 da Mega-Sena ocorrerá nesta quinta-feira, 5, às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões. A transmissão ao vivo será feita pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa.

No sorteio anterior, realizado na terça-feira , 3, um bolão feito em Araras (SP) levou o prêmio de R$ 74.745.172,19. Os números sorteados no concurso 2.803 foram: 01 - 20 - 32 - 43 - 57 - 59. A aposta foi feita fisicamente na Lotérica Ararense e o prêmio foi dividido em três cotas do bolão.

As apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas, no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) ou pelo app Loterias Caixa, disponível para iOS e Android, além do internet banking para clientes da Caixa. O valor da aposta simples é de R$ 5.

O Bolão Caixa permite que os apostadores façam apostas em grupo. Para participar, basta preencher o campo específico no volante ou pedir ao atendente da lotérica. O valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas a partir de R$ 5. É possível formar bolões com no mínimo duas e no máximo cem cotas. As cotas também podem ser adquiridas online no site Loterias Caixa, com uma tarifa de 35% sobre o valor da cota.

Os prêmios devem ser retirados no prazo de 90 dias após o sorteio. Caso contrário, os valores não retirados são encaminhados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).