BRASIL

Mega-Sena: prêmio deste sábado será de R$ 3,5 milhões

As apostas seguem abertas até as 19h

Redação

Por Redação

13/09/2025 - 12:48 h
A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelo canal da Caixa Econômica
A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelo canal da Caixa Econômica

O concurso 2.914 da Mega-Sena será realizado neste sábado, 13, a partir das 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa, permitindo que apostadores de todo o país acompanhem em tempo real o resultado.

As apostas seguem abertas até as 19h deste sábado e podem ser registradas presencialmente nas mais de 13 mil lotéricas credenciadas em todo o Brasil, ou de forma online, por meio do site e do aplicativo oficial da Caixa.

Chances

O jogo simples, com seis números, custa R$ 6, mas o apostador pode aumentar suas chances escolhendo até 15 dezenas no mesmo bilhete, o que eleva o valor da aposta proporcionalmente. Também é possível participar de bolões organizados pelas lotéricas, alternativa que permite dividir custos e prêmios entre vários jogadores.

Além da premiação principal para quem acertar os seis números, a Mega-Sena distribui valores menores para as faixas de:

  • quatro (Quadra)
  • cinco acertos (Quina).

Quanto mais números acertados, maior o prêmio.

Segundo a Caixa, caso apenas um apostador leve sozinho o prêmio de R$ 3,5 milhões e aplique o valor na poupança, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 20 mil.

apostas caixa concurso 2914 loterias caixa Mega-sena prêmio resultado sorteio

x