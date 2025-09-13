Mega-Sena: prêmio deste sábado será de R$ 3,5 milhões

A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelo canal da Caixa Econômica - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O concurso 2.914 da Mega-Sena será realizado neste sábado, 13, a partir das 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa, permitindo que apostadores de todo o país acompanhem em tempo real o resultado.

As apostas seguem abertas até as 19h deste sábado e podem ser registradas presencialmente nas mais de 13 mil lotéricas credenciadas em todo o Brasil, ou de forma online, por meio do site e do aplicativo oficial da Caixa.

Chances

O jogo simples, com seis números, custa R$ 6, mas o apostador pode aumentar suas chances escolhendo até 15 dezenas no mesmo bilhete, o que eleva o valor da aposta proporcionalmente. Também é possível participar de bolões organizados pelas lotéricas, alternativa que permite dividir custos e prêmios entre vários jogadores.

Além da premiação principal para quem acertar os seis números, a Mega-Sena distribui valores menores para as faixas de:

quatro (Quadra)

cinco acertos (Quina).

Quanto mais números acertados, maior o prêmio.

Segundo a Caixa, caso apenas um apostador leve sozinho o prêmio de R$ 3,5 milhões e aplique o valor na poupança, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 20 mil.