Mensagens citam encontro de apresentador da Band no Master

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Novo conteúdo extraído pela Polícia Federal (PF) mostra que a equipe do dono do banco Master Daniel Vorcaro estava organizando um encontro com Eduardo Oinegue, apresentador do Jornal da Band.

As conversas foram divulgadas pelo Diário do Centro do Mundo (DCM) e são datadas de 1º de setembro de 2025.

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Nos diálogos com Daniel Vorcaro, então controlador do banco, Ana Matos, ex-executiva de comunicação e marketing do Banco Master, afirma que aguardava a chegada do jornalista à recepção. Em seguida, informa que ele estava acompanhado de Marcos Carvalho, ligado às redes sociais da instituição, e que havia reservado uma sala para a reunião.

No entanto, o conteúdo não esclarece qual seria o assunto do encontro nem confirma que ele tenha efetivamente ocorrido. As mensagens não permitem concluir o que teria sido discutido ou atribuir qualquer irregularidade ao apresentador.

O que dizem as mensagens sobre Eduardo Oinegue

Em uma das conversas, Ana Matos escreveu a Vorcaro: “Estou na recepção aguardando o Oinegue que chega em 10 min”. Na sequência, acrescentou que o apresentador estava com Marcos Carvalho e informou ter reservado a sala 1101.

Os registros apontam que a então executiva tratava da organização do encontro diretamente com o banqueiro. Entretanto, o trecho divulgado não apresenta informações sobre a pauta ou o objetivo da conversa.

O DCM também relata que, no mesmo dia, Ana comentou com Vorcaro que havia pesquisado informações sobre Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo. Na mensagem, ela afirma: “Vamos com o Ferri mesmo, Daniel. Já pesquisei a Monica, não”.

O diálogo não permite identificar com segurança quem seria a pessoa mencionada como “Ferri” nem esclarecer o contexto completo da conversa.