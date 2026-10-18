Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Mensagens citam encontro de apresentador da Band no Master

O conteúdo não esclarece qual seria o assunto do encontro nem confirma que tenha acontecido

Carla Melo
Por
Jornalista Eduardo Oinegue
Jornalista Eduardo Oinegue - Foto: Reprodução

Novo conteúdo extraído pela Polícia Federal (PF) mostra que a equipe do dono do banco Master Daniel Vorcaro estava organizando um encontro com Eduardo Oinegue, apresentador do Jornal da Band.

As conversas foram divulgadas pelo Diário do Centro do Mundo (DCM) e são datadas de 1º de setembro de 2025.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Nos diálogos com Daniel Vorcaro, então controlador do banco, Ana Matos, ex-executiva de comunicação e marketing do Banco Master, afirma que aguardava a chegada do jornalista à recepção. Em seguida, informa que ele estava acompanhado de Marcos Carvalho, ligado às redes sociais da instituição, e que havia reservado uma sala para a reunião.

Leia Também:

BRASIL

Duas pescadoras brasileiras recebem prêmio de Heroínas da FAO
Duas pescadoras brasileiras recebem prêmio de Heroínas da FAO imagem

NEGOCIAÇÃO

Daniel Vorcaro chegou a negociar 20% da arena do Palmeiras
Daniel Vorcaro chegou a negociar 20% da arena do Palmeiras imagem

PROIBIÇÃO

Destino no Nordeste proíbe passeios turísticos em praia famosa
Destino no Nordeste proíbe passeios turísticos em praia famosa imagem

No entanto, o conteúdo não esclarece qual seria o assunto do encontro nem confirma que ele tenha efetivamente ocorrido. As mensagens não permitem concluir o que teria sido discutido ou atribuir qualquer irregularidade ao apresentador.

O que dizem as mensagens sobre Eduardo Oinegue

Em uma das conversas, Ana Matos escreveu a Vorcaro: “Estou na recepção aguardando o Oinegue que chega em 10 min”. Na sequência, acrescentou que o apresentador estava com Marcos Carvalho e informou ter reservado a sala 1101.

Os registros apontam que a então executiva tratava da organização do encontro diretamente com o banqueiro. Entretanto, o trecho divulgado não apresenta informações sobre a pauta ou o objetivo da conversa.

O DCM também relata que, no mesmo dia, Ana comentou com Vorcaro que havia pesquisado informações sobre Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo. Na mensagem, ela afirma: “Vamos com o Ferri mesmo, Daniel. Já pesquisei a Monica, não”.

O diálogo não permite identificar com segurança quem seria a pessoa mencionada como “Ferri” nem esclarecer o contexto completo da conversa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil investigação Polícia

Relacionadas

Mais lidas