Ministras fazem ato para Tainara, mulher morta arrastada por ex
Márcia Lopes e Marina Silva abrem ações do 8 de Março com homenagem
Por Isabela Cardoso
O Governo Federal deu início, neste domingo, 1º, à programação oficial em alusão ao Dia Internacional da Mulher com um ato solene em São Paulo. O evento homenageou Tainara Souza Santos, jovem morta de forma brutal pelo ex-namorado em novembro do ano passado, na Marginal Tietê.
A cerimônia ocorreu na Avenida Tenente Amaro Felicíssimo Silveira, local do crime, e contou com a inauguração de um painel de grafite produzido por artistas locais para eternizar a memória da vítima. Estiveram presentes as ministras Márcia Lopes (Mulheres) e Marina Silva (Meio Ambiente), além do ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).
Cobrança por políticas integradas e novos centros de apoio
Durante seu discurso, a ministra Márcia Lopes enfatizou que o combate ao feminicídio exige uma articulação entre todas as esferas de poder. Ela cobrou maior agilidade das gestões municipal e estadual de São Paulo, citando a cidade de Mauá como modelo de eficiência no atendimento a casos de violência doméstica.
Como resposta prática à tragédia, foi anunciada a inauguração próxima de uma instituição especializada na região da zona norte. A unidade terá como foco:
- Combate direto: Monitoramento de casos de risco.
- Acolhimento: Suporte jurídico e psicológico para mulheres ameaçadas.
- Prevenção: Ações educativas na comunidade.
O início de um mês de mobilização
A mãe de Tainara agradeceu o apoio das autoridades e ressaltou a importância de transformar o luto em luta para que outras famílias não passem pelo mesmo sofrimento.
Este ato marca o primeiro de uma série de eventos que o Governo Federal realizará até o dia 8 de março. O objetivo é reforçar a rede de proteção e conscientizar a sociedade sobre os alarmantes índices de violência de gênero que ainda persistem no país.
