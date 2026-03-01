Menu
BRASIL
BRASIL

Ministras fazem ato para Tainara, mulher morta arrastada por ex

Márcia Lopes e Marina Silva abrem ações do 8 de Março com homenagem

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

01/03/2026 - 21:05 h | Atualizada em 01/03/2026 - 21:25

Ato faz homenagem à memória de Tainara Souza Santos, de 31 anos
Ato faz homenagem à memória de Tainara Souza Santos, de 31 anos

O Governo Federal deu início, neste domingo, 1º, à programação oficial em alusão ao Dia Internacional da Mulher com um ato solene em São Paulo. O evento homenageou Tainara Souza Santos, jovem morta de forma brutal pelo ex-namorado em novembro do ano passado, na Marginal Tietê.

A cerimônia ocorreu na Avenida Tenente Amaro Felicíssimo Silveira, local do crime, e contou com a inauguração de um painel de grafite produzido por artistas locais para eternizar a memória da vítima. Estiveram presentes as ministras Márcia Lopes (Mulheres) e Marina Silva (Meio Ambiente), além do ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Cobrança por políticas integradas e novos centros de apoio

Durante seu discurso, a ministra Márcia Lopes enfatizou que o combate ao feminicídio exige uma articulação entre todas as esferas de poder. Ela cobrou maior agilidade das gestões municipal e estadual de São Paulo, citando a cidade de Mauá como modelo de eficiência no atendimento a casos de violência doméstica.

Leia Também:

“Dor enorme”, mãe de jovem morta ao ser arrastada de carro desabafa
Morre jovem atropelada e arrastada por ex na Marginal Tietê
Mulher perde as duas pernas após ser arrastada pelo ex em carro

Como resposta prática à tragédia, foi anunciada a inauguração próxima de uma instituição especializada na região da zona norte. A unidade terá como foco:

  • Combate direto: Monitoramento de casos de risco.
  • Acolhimento: Suporte jurídico e psicológico para mulheres ameaçadas.
  • Prevenção: Ações educativas na comunidade.

O início de um mês de mobilização

A mãe de Tainara agradeceu o apoio das autoridades e ressaltou a importância de transformar o luto em luta para que outras famílias não passem pelo mesmo sofrimento.

Este ato marca o primeiro de uma série de eventos que o Governo Federal realizará até o dia 8 de março. O objetivo é reforçar a rede de proteção e conscientizar a sociedade sobre os alarmantes índices de violência de gênero que ainda persistem no país.

