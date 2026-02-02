Miss Brasil Mundo 2026: estado de vencedora não ganhava há 62 anos

Gabriela Botelho, de 25 anos, representante de Sergipe - Foto: Gabriel Temponi/missbrasiloficial

A representante de Sergipe, Gabriela Botelho, 25 anos, entrou para a história na madrugada deste domingo, 1, ao ser coroada Miss Brasil Mundo 2026, em cerimônia realizada em Brasília. A vitória encerra um jejum de 62 anos do estado no concurso, a única conquista anterior havia sido em 1964, com Maria Isabel Avelar.

Com 25 candidatas na disputa, o Miss Brasil Mundo tem como objetivo eleger a representante brasileira para o Miss World, um dos concursos de beleza mais tradicionais em atividade no mundo. Logo após a final, Gabriela celebrou o resultado.

“Essa coroa é a realização de um sonho. Prometo trabalhar muito para dar orgulho ao Brasil e elevar o nome do nosso país mais uma vez no Miss Mundo”, afirmou.

Modelo desde os 4 anos, Gabriela também atua como influenciadora digital e empresária do setor de moda. Ao longo da competição, destacou-se nas avaliações que consideram comunicação, postura e engajamento social, pilares centrais do concurso.

Ela foi finalista no desfile de talentos, ao interpretar a música Hallelujah, e ficou entre as cinco melhores na etapa de projetos sociais.

O pódio foi completado por Cecília Nóbrega, do Pará, em segundo lugar, e Carol Faria, do Rio de Janeiro, em terceiro. Também integraram o Top 6 as representantes do Espírito Santo, Letícia Galvão; do Rio de Janeiro Capital, Karine Cardoso; e do Mato Grosso, Maria Vitória Rondon.

A faixa foi passada pela paulista Jessy Pedroso, Miss Brasil Mundo 2025.

Apesar de representar Sergipe, Gabriela é mineira, natural de Belo Horizonte, e já acumula experiência em concursos nacionais. Em 2021, ficou em terceiro lugar no Miss Brasil Mundo, e em 2023 alcançou o Top 7 do Miss Universo Brasil.

Com o título, ela inicia a agenda oficial da organização até a participação no Miss World, prevista para meados deste ano. A coroação reforça a fase de renovação e profissionalização do concurso no país, que busca retomar protagonismo no cenário internacional. Ao final do evento, a mineira Giovanna Starling também foi coroada Miss Global Brasil 2026 e representará o país no Miss Global, que acontece ainda este ano, na Tailândia.