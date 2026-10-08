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EM SÃO PAULO

Modelo que desapareceu ao sair de casa é encontrada após dois dias

Mulher estava desaparecida desde segunda-feira, 5

Edvaldo Sales
Por
Mulher estava desaparecida desde segunda-feira, 5
Mulher estava desaparecida desde segunda-feira, 5 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dandara Couto, modelo de 27 anos que estava desaparecida em São Paulo desde segunda-feira, 5, foi encontrada nesta quarta-feira, 7, segundo um comunicado divulgado por familiares.

Ela havia saído de casa, na região de Pinheiros, zona Oeste de São Paulo, para fazer tranças no cabelo e não retornou mais.

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A família disse que Dandara está bem. Até o momento, não há informações sobre o que teria acontecido com a modelo.

Nos últimos dias, amigos divulgaram cartazes e informações da mulher que tinha sido vista pela última vez nas proximidades da rua Cristiano Viana, em Pinheiros.

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Quem é Dandara: veja a trajetória da modelo

Dandara Couto tem 27 anos e é agenciada pela Mega Model Brasil e Elite Model Management. Ela já atuou para diversas marcas famosas como Lacoste, Calzedonia, Colcci e Corona Brasil.

A modelo possui mais de 27 mil seguidores nas redes sociais e costuma compartilhar seus trabalhos, fotos em eventos e sua rotina.

A tia de Dandara, Lelette Coutto, falou que ela é natural de Florianópolis, em Santa Catarina, mas vive atualmente em São Paulo.

Leia o comunicado da família de Dandara na íntegra:

“Com o coração cheio de alívio e gratidão, informamos que ele foi encontrado e está bem.

Queremos agradecer, de coração, a cada pessoa que se uniu a nós, compartilhou, enviou mensagens, ajudou na procura e fez parte dessa grande mobilização.

Em um momento tão difícil, sentir tanto carinho, apoio e união fez toda a diferença para nossa família.

Pedimos com carinho o respeito e a compreensão de todos. Nossa família agora precisa estar focada no bem-estar dela, acolhendo com amor e buscando entender com calma o que de fato aconteceu.

Agradecemos por evitarem perguntas e especulações neste momento delicado.

Nossa mais sincera gratidão a todos que estiveram conosco.”

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modelo São Paulo

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