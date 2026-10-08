EM SÃO PAULO
Modelo que desapareceu ao sair de casa é encontrada após dois dias
Mulher estava desaparecida desde segunda-feira, 5
Dandara Couto, modelo de 27 anos que estava desaparecida em São Paulo desde segunda-feira, 5, foi encontrada nesta quarta-feira, 7, segundo um comunicado divulgado por familiares.
Ela havia saído de casa, na região de Pinheiros, zona Oeste de São Paulo, para fazer tranças no cabelo e não retornou mais.
A família disse que Dandara está bem. Até o momento, não há informações sobre o que teria acontecido com a modelo.
Nos últimos dias, amigos divulgaram cartazes e informações da mulher que tinha sido vista pela última vez nas proximidades da rua Cristiano Viana, em Pinheiros.
Leia Também:
Quem é Dandara: veja a trajetória da modelo
Dandara Couto tem 27 anos e é agenciada pela Mega Model Brasil e Elite Model Management. Ela já atuou para diversas marcas famosas como Lacoste, Calzedonia, Colcci e Corona Brasil.
A modelo possui mais de 27 mil seguidores nas redes sociais e costuma compartilhar seus trabalhos, fotos em eventos e sua rotina.
A tia de Dandara, Lelette Coutto, falou que ela é natural de Florianópolis, em Santa Catarina, mas vive atualmente em São Paulo.
Leia o comunicado da família de Dandara na íntegra:
“Com o coração cheio de alívio e gratidão, informamos que ele foi encontrado e está bem.
Queremos agradecer, de coração, a cada pessoa que se uniu a nós, compartilhou, enviou mensagens, ajudou na procura e fez parte dessa grande mobilização.
Em um momento tão difícil, sentir tanto carinho, apoio e união fez toda a diferença para nossa família.
Pedimos com carinho o respeito e a compreensão de todos. Nossa família agora precisa estar focada no bem-estar dela, acolhendo com amor e buscando entender com calma o que de fato aconteceu.
Agradecemos por evitarem perguntas e especulações neste momento delicado.
Nossa mais sincera gratidão a todos que estiveram conosco.”