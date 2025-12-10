Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Morre Marcelo VIPs, famoso golpista retratado em filme por Wagner Moura

Sua morte, em decorrência de cirrose hepática, foi comunicada pelo seu advogado e confirmada pela prefeitura

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

10/12/2025 - 13:38 h | Atualizada em 10/12/2025 - 14:09
Morre um dos maiores golpistas do Brasil
Morre um dos maiores golpistas do Brasil

Conhecido como um dos maiores golpistas do Brasil, Marcelo Nascimento da Rocha, o “Marcelo VIPs”, morreu nesta terça-feira, 9. A causa da morte, de acordo com o advogado Nilton Ribeiro, que atendia Marcelo, foi por conta de cirrose hepática.

A doença crônica causa diversas cicatrizes no fígado, fazendo com que o órgão não funcione da forma correta.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Marcelo é natural de Maringá, no Paraná, e foi tema de diversos documentários como: "VIPs – Histórias Reais de um Mentiroso", de 2010, e ainda foi tema de um filme de ficção, "VIPs", de 2011, estrelado por Wagner Moura.

Wagner Moura interprentando Marcelos VIPs
Wagner Moura interprentando Marcelos VIPs | Foto: Reprodução

Ele morreu na cidade de Joinville, em Santa Catarina, enquanto passava pela cidade para uma temporada de trabalho.

De acordo com o advogado e amigo de Marcelo, Roberto Bona Junior, atualmente o cliente vivia um período de ressocialização como produtor de grandes artistas.

"O Brasil conheceu um Marcelo, o VIPs. Um ícone, reconhecido por todas as coisas erradas que fez na vida. Virou filme, livro, documentário. Aonde quer que andasse com ele o reconheciam, como uma grande celebridade. Mas o que poucos conheciam era o verdadeiro Marcelo [...] Fez muita coisa errada na vida, mas soube aproveitar as novas chances e escrever outra história", relatou Roberto em uma rede social.

Golpes cometidos

Entre diversos golpes cometidos e mentiras públicas que contou, uma das histórias mais conhecidas de Marcelo aconteceu quando ele tentou se passar pelo proprietário da companhia aérea Gol.

Leia Também:

Governo confirma que salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026
Esqueceu onde estacionou? Google Maps salva o local automaticamente
Defensoria Pública abre concurso com salário inicial de R$ 35,6 mil
CNH: reexame fica grátis e meia embreagem deixa de ser exigida

De piloto do narcotráfico a mentiroso profissional

Parte da história de Marcelo foi contada em uma biografia lançada em 2005. No material, ele diz que começou sua caminhada nos golpes aos 14 anos, mesmo nunca tendo passado dificuldades em casa.

Quando completou 18 anos de idade, ele afirma no livro que virou piloto do narcotráfico. Suas mentiras, das mais variadas, eram inventadas enquanto pilotava para o tráfico, de acordo com o próprio Marcelo.

Segundo sua biografia, Marcelo foi piloto do narcotráfico
Segundo sua biografia, Marcelo foi piloto do narcotráfico | Foto: Reprodução

"Quando não estava pilotando, me fazia passar por outras pessoas. Apareci na mídia diversas vezes com meus personagens inventados."

Na mesma obra, a mãe de Marcelo foi ouvida, e, ela diz que a família "perdeu o controle" sobre ele após se mudarem para Coritiba, quando ele tinha apenas oito anos de idade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

golpista Marcelo VIPs Morte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Morre um dos maiores golpistas do Brasil
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Morre um dos maiores golpistas do Brasil
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Morre um dos maiores golpistas do Brasil
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Morre um dos maiores golpistas do Brasil
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x