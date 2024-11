Motorista é preso com 300 kg de carne de capivara dentro de carro

- Foto: Divulgação | PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 55 anos, nesta segunda-feira, 11, após ele ser flagrado com 300 kg de carne de capivara no porta-malas de um carro modelo Gol. A prisão aconteceu na cidade de Sant’Ana do Livramento (RS).

De acordo com a PRF, os agentes deram ordem de parada ao carro com placas do município de Dom Pedrito (RS) que trafegava na BR-158. O motorista já tinha sido preso, em 2022, por transportar carne de animais abatidos e também possuía passagens por porte ilegal e disparo de arma de fogo, invasão de propriedade e crimes contra a fauna.