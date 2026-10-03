Motorista encontra R$ 19 mil no meio da rua e devolve tudo aos donos

Um motorista de aplicativo encontrou R$ 19 mil em dinheiro no meio da rua e decidiu devolver todo o valor aos donos após descobrir que eles estavam procurando pela quantia. O caso aconteceu em Descalvado, no interior de São Paulo.

Clóvis Sanches, de 62 anos, havia acabado de deixar um passageiro no bairro Morada do Sol quando percebeu um pacote no asfalto. Ao se aproximar, descobriu que se tratava de um maço de dinheiro.

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“Eu ajudei a descarregar a compra do senhor para dentro. Naquele momento não tinha nada ali. Na hora que eu saí, eu olhei para lá e falei: ‘Olha, é um negócio estranho, é um pacote. Vou chegar lá perto para ver’. Dinheiro! Eu falei: ‘Não é possível, isso é gozação’. Eu olhei assim, senti até o cheiro, era dinheiro mesmo”, contou em entrevista à Globo.

Sem saber quem era o proprietário, Clóvis guardou o valor enquanto aguardava descobrir a origem do dinheiro.

Dinheiro caiu por buraco em caminhão

Os R$ 19 mil pertenciam ao empresário Gabriel Umbelino Gomes, que havia retornado de uma viagem de trabalho a Minas Gerais. Segundo ele, a quantia havia sido recebida por um serviço e seria utilizada para pagar compromissos e despesas de outra obra.

Antes de chegar em casa, Gabriel passou por uma loja de autopeças e realizou um pagamento. O restante do dinheiro foi colocado dentro de uma sacola plástica no assoalho do caminhão, próximo ao câmbio.

O veículo, porém, tinha uma abertura nessa região. Durante o trajeto, a sacola passou pelo vão e caiu no asfalto, a menos de 200 metros da residência do empresário.

Gabriel percebeu que estava sem o dinheiro somente quando chegou em casa.

Família fez apelo nas redes sociais

Após perceber o desaparecimento dos R$ 19 mil, Gabriel e a família começaram a procurar imagens de câmeras de segurança na tentativa de descobrir onde a quantia havia caído.

Com o passar das horas e sem encontrar o dinheiro, a esperança diminuiu.

“Até terça-feira a gente ainda tinha esperança, porque a gente foi atrás de câmera, achando que tinha caído no centro. Mas passou terça e nós já não acreditávamos mais não. Eu já tinha falado para ele: ‘Minha vida, bora trabalhar, correr atrás’”, relatou Ana Paula Bradieri Gomes, esposa do empresário.

A história mudou depois que Ana Paula publicou um apelo nas redes sociais. A postagem circulou pela cidade e chegou até Clóvis. Ao descobrir quem eram os donos, o motorista marcou um encontro com o casal e devolveu integralmente os R$ 19 mil.

“Podia ter devolvido só um pouco para não pesar tanta consciência, mas não. Chegamos lá, o valor estava todo lá, não pensou duas vezes. Ele me entregou o dinheiro e falou que foi criado honesto e que o que não é dele ele não queria. A gente é muito grato”, afirmou Ana Paula.